回鄉證｜中旅社人頭湧湧　市民冀北上食烤魚　最快4.28可預約換證

香港與內地恢復通關已近半年，不過由於疫情期間大批港人的回鄉證已過期，以致換證的人潮數個月以來仍然源源不絕。九龍西中旅社證件服務中心今午（27日）人頭湧湧，有市民表示疫情前已在中山三鄉置業，計劃回內地旅遊，以及辦理免試駕駛證等；亦有市民早在2月23日已預約辦證，認為輪候時間過長，建議中旅社周末加開服務，惟她大讚內地飲食便宜，計劃換領後周末到深圳吃「探魚」。



此外，中旅社證件服務網站顯示，九龍東及新界東中心僅明晚（28日）少量時段仍有預約名額，但其後時間沒有空缺，至於其他三間中心亦已全部額滿。即急於換證的市民若明晚未能抽空辦證，便會「錯失良機」，換證可能要等至9月後。



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雖然香港與內地已恢復通關多個月，但仍有不少港人仍未換領回鄉證，無法北上內地探親、旅遊或工幹等，辦證高峰期一直久居不下。位於葵涌的九龍西中心今午三時人頭湧湧，辦證櫃枱大排長龍，等候叫籌的區域座無虛席，部份市民只能站在一旁輪候辦理手續，甚至等待至熟睡。

疫情前已在中山置業 換證後辦內地駕駛證

其中李女士的回鄉證已過期，並在一個多月前已在網上預約換證。她認為恢復開關後，大批港人均急不及待辦證，故認為輪候時間並沒有預期中長。她透露，在疫情爆發前已在中山三鄉購買住宅單位，除了計劃到內地旅遊外，亦考慮辦理免試駕駛證，「喺大陸住冇車唔得㗎。」

讚內地消費便宜 即日來回深圳食「探魚」

同樣回鄉證已過期的陳小姐表示，早在2月23日已預約換證，當時已選擇輪候時間最快的中心，其他中心最快亦要等待至五月，因此即使家住九龍灣，仍專程到葵涌辦理手續。她認為輪候時間相比疫情前過長，建議中旅社在周末加開服務，除了可增加效率外，上班族亦毋須請假便可辦證。

她又大讚內地飲食遠比香港便宜，「食嘢真係抵」，故計劃換領後將在周末即日來回，到深圳吃喝玩樂，例如烤魚連鎖餐廳「探魚」，或到其他燒烤串燒餐廳。不過她指今日辦證後，最快在5月15日才可領回鄉證，亦不解僅付款亦要等待逾半個小時，「真係唔知搞緊咩，等畀錢都等咗半個鐘。」

新界東及九龍東中心最快4.28可辦理換證 其他時間全額滿

其後記者在今午約5時，在中旅社證件服務網站，以「到期換發」申請辦理證件，發現位於九龍西、新界西及港島的中心已額滿，只有新界東及九龍東中心仍有名額，但全部為周五（28日）晚上的時間段。若市民當晚不能抽空辦證，則會錯失良機，整個提供開放預約的日期，即直至9月1日，一律額滿。

以位於九龍灣企業廣場的九龍東中心為例，目前只剩下晚上七時半至八時十分，共兩個時間段；而位於石門京瑞廣場二期的新界東中心，亦只剩下晚上七時半至九時十分，共五個時間段。