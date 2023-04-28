回鄉證深圳續期｜5.8起可持「過期」原證入境換證　須知一文看清

內地出入境管理局今日（28日）宣布，自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）有效期至今年12月31日，持有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證人士，更可入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。



其實自2020年10月10日起，港澳居民可在內地申請換發補發港澳居民來往內地通行證，即港澳居民可向全國任一縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發補發港澳居民來往內地通行證，申辦手續與在港澳地區一致，在深圳續領最快7日可取證，以下一文看清回鄉證深圳續期/補領預約方法、辦理地點及所須文件。



預約方法：

有意於深圳辦理回鄉證深圳續期/補領的港澳居民，必須預約，方法有二，進行網上預約後，再前往受理大廳辦理。

1.深圳市公安局門戶網站http://ga.sz.gov.cn/

2.登錄「深圳公安」微信公眾服務號

查詢電話：0755-12367

「深圳公安」微信公眾服務號預約步驟

1.開通微信帳戶



2.於微信搜尋「深圳公安公眾號」



3.點擊「政務服務」



4.點擊「出入境業務」



5.點擊「港澳居民」



6.進入預約版面



7.選擇辦理地點



8.選擇辦理日期



9.選擇辦理時間



10.填寫資料



深圳辦證地點：

1.羅湖區行政服務大廳



深圳市羅湖區黃貝街道經二路48號羅湖區行政服務大廳出入境服務廳綜合窗口



2.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（大鵬）綜合受理窗口



深圳市大鵬新區大鵬街道嶺南街嶺澳新村十二巷1號大鵬出入境服務大廳綜合窗口



3.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍華）綜合受理窗口



深圳市龍華區梅龍大道2283號龍華出入境服務大廳綜合窗口



4.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（寶安）綜合受理窗口



深圳市寶安區新安街道羅田路2號寶安出入境服務大廳綜合窗口



5.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（福田）綜合受理窗口



深圳市福田區沙頭街道福強路3028號沙咀大廈福田出入境服務大廳綜合窗口



6.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（南山）綜合受理窗口



深圳市南山區南頭街道南山大道3018號南山出入境服務大廳綜合窗口



7.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（鹽田）綜合受理窗口



深圳市鹽田區海山街道深鹽路2092號鹽田出入境服務大廳綜合窗口



8.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（坪山）綜合受理窗口



深圳市坪山區坪山街道金牛西路12-6號坪山出入境服務大廳綜合窗口



9.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（光明）綜合受理窗口



深圳市光明區光明街道德雅路298號光明區行政服務大廳出入境服務廳綜合窗口



10.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍崗）綜合受理窗口



深圳市龍崗區龍城街道德政路6號龍崗出入境服務大廳綜合窗口



深圳市羅湖區黃貝街道經二路48號羅湖區行政服務大廳出入境服務廳綜合窗口為其中一個可辦證窗口。（羅湖社區家園網）

所須文件：

．《港澳居民來往內地通行證申請表》（相片欄貼上申請人白底免冠彩色近照。尺寸：48mm ×33mm）。



．提交《廣東省出入境證件數字相片採集回執》



．提交有效的香港或澳門居民身份證複印件（交驗原件）。未滿11歲的香港居民：未辦理香港居民身份證的，提交有效回港證或簽證身份書複印件（交驗原件）；已提交香港居民身份證（未載有相片）的，須同時提交有效的回港證或簽證身份書或香港特區護照複印件（交驗原件）。已滿11周歲的香港居民：提交的香港居民身份證須載有相片。



．換發：提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》複印件（交驗原件）；損毀補發，提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》。



．身份信息變更，提交香港入境事務處或者澳門身份證局等部門出具的證明文件複印件（交驗原件）。



．未滿18周歲的申請人，提交監護人身份證明及監護關係證明復印件（交驗原件）。監護人無法陪同的，還須提交被委託身份證明復印件（交驗原件）及委託人的委託書原件。



．委託他人代為申請的，提交申請人病情證明等相應證明材料複印件（交驗原件）、被委託人身份證明復印件（交驗原件）及委託人的委託書原件。



費用：

．申請10年有效期回鄉證：350 元人民幣



．小童5年有效期回鄉證： 230元人民幣

