回鄉證延長有效期　有市民批措施太遲　仍有助預約排期較後者北上

內地出入境管理局今早（28日）宣布，延長由2020年起過期的回鄉證有效期至今年的12月31日。記者早上到葵涌中旅社視察，辦理回鄉證的人流對比昨日稍為減少，市民迫爆等候區的情況不再。



有辦理換證的市民表示，認為計劃宣布「遲咗啲」，如果月初推出，或趕及清明節返內地拜祭；另有市民指，政府年初宣布通關時，應預料有大批港人回鄉證到期，不理解為何現時才宣布相關措施。



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中旅社人流較昨日稍為減少 市民認為政府思慮不周

香港與內地恢復通關約4個月，仍有大批市民未能排期預約換領回郷證。出入境管理局今宣布，自下月8日起延長港澳居民來往內地通行證有效期。證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回郷證，有效期限延長至2023年12月31日。

記者今早到葵涌中旅社視察，與昨日相比，等候辦理回郷證的人流稍為減少，市民迫爆等候區的情況不再。現場所見，中旅社門外未有貼上出入境管理局延長回鄉證限制的最新通知，有不少的市民指不知悉新措施。

回鄉證在前年已過期的詹小姐表示，不知悉回鄉證有效期延長的消息，認為計劃「遲咗啲」宣布，如及早推出，可趕及本月初清明節返內地拜祭。她補充，即使得悉相關措施，今日仍會前來辦證，「因為都預約咗，遲啲都會有用。」不過，她指，措施仍有幫助，有朋友反映辦證預約期已排期到9月。

市民稱倘知悉新安排 不急於專程請假換證

去年回鄉證已到期的黃小姐則認為，政府年初通關時，應預料有大批港人回鄉證到期，至今才提出措施補救是太遲。

黃小姐透露，二月已開始預約換證，原計劃返內地奔喪，卻因預約換證需時，一直未能成事，直至今日才完成辦證。她指，本身居於黃大仙，但留意到附近的九龍灣換證中心，要排期至五月，所以跨區到葵涌辦理換證手續。她指，如得悉證件有效期可延期，不會急於在平日辦證，「依啲中心都無辦公時間開，我都要返工，我都係請日假嚟。」

陳小姐的回鄉證將於6月到期，她指，因擔心換證的人愈來愈多，所以「急急腳」預約今日換證。她指，若及早知悉新措施，未必會趕於本月換證，又透露疫情三年間未曾北上，計劃8月返肇慶探親。

▼4月27日 中旅社排隊預約辦回鄉證情況▼

