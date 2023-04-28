明日大嶼｜與北都工程重疊　政府顧問料總成本逾$1.5萬億將現財赤

「明日大嶼」公眾諮詢期在上月底結束，發展局總結指，反對意見佔25%，關注點包括項目對公共財政的影響。政府「明日大嶼願景」及北部都會區「落馬洲河套區和新田科技城」財務及經濟顧問會計師事務所羅兵咸永道（PwC），早在去年7月於一場研討會中表示，明日大嶼和北部都會區工程重疊，預料兩個項目成本合共超過1.5萬億元，惟現時港府的財政儲備只有9,779億元，而兩個項目均會出現長達約10年的資金缺口，預料在無融資的情況下，港府將於2030年出現財政赤字。

《香港01》已就此向發展局查詢，正待回覆。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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預測北部都會區涉及3萬億元投資

羅兵咸永道去年7月出席香港中資銀行協會舉辦的「香港北部都會區的經濟產業發展和潛在融資方案研討會」，根據該會計師行在內地官網上載的研討會簡報，披露該行為港府「明日大嶼願景」的財務和經濟首席顧問，以及「落馬洲河套區和新田科技城」的戰略定位、財務和經濟顧問。

羅兵咸永道在簡報指，預測發展北部都會區涉及3萬億元投資，當中逾1萬億元為交通和基建的建設成本，有關成本將由港府投資，餘下的兩萬億元則為推動房地產和產業發展，預料會由私營機構投資。

2034年前未能有足夠土地推售致出現資金缺口

至於明日大嶼方面，該行預料總建設成本為5,660億元，已較官方的估計少逾100億元。

簡報顯示，北部都會區與明日大嶼兩個項目均預計在2025年開展，工程時間重疊，並預料會同時在2034年前未能有足夠土地推售，故將出現長達約10年的「資金缺口」。

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三大負面因素勢出現財政赤字 倡4新融資方案

羅兵咸永道當時指，港府現時的財政儲備為9,779億元，加上經濟增長前景出現至少三大負面因素，包括人口老化、疫情相關的支出和市場復甦不穩定，「在沒有考慮這兩個項目的融資情况下，預計香港政府將於2030年出現財政赤字。」

簡報又列舉出7個潛在融資方案，除了傳統的公私合伙制、鐵路加物業發展和發行債券和綠色金融外，亦有4種「創新」方案，包括土地債券、標記化（tokenisation）、證券化／基建房地產投資信托，以及強積金／香港外匯基金和未來基金。

本土研究社：當局忽略經濟顧問意見

本土研究社表示， 留意到明日大嶼整個3個月的公眾諮詢過程中，本地財金界較少公開支持此填海項目，而政府財務顧問的分析透露了明日大嶼的問題，惟當局卻忽略經濟顧問的意見，同時硬推兩個大型工程，形容是「不合道是哪來的自信。」

本研社續指，羅兵咸永道提倡以強積金作為其中一種融資手段，憂慮港人的退休生活或會與基建的日後營運掛鉤，「一旦項目失敗，強積金或變『填海金』」，批評過度金融化的操作下，若項目失敗，有機會導致公營／可負擔房屋比例減少、加劇土地資源壟斷及集中化等不威後果。