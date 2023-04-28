強積金｜李家超：取消強積金對沖措施2025年5月1日推行

受疫情影響、連續三年停辦的勞動節酒會今（28日）舉行，特首李家超致辭時宣布，取消強積金對沖安排將於2025年5月1日推行。取消強積金對冲草案於2022年6月9日獲三讀通過，上屆及現屆政府均指措施不遲於2025年落實，屆時，僱員的強積金（僱主部分）累積供款將不可被僱主對冲以支付該僱員遣散費/長期服務金。



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李家超表示，為配合取消對沖，政府會構建推行由政府資助的計劃，即向僱主提供25年總額超過330億元的資助，為僱主分擔遣散費和長期服務金支出，協助企業適應政策轉變。

他又提到，今次是疫後復常首個勞動節酒會，亦是他首次以特首身分與各位「打工仔」及「打工女」慶祝勞動節別具意義。他表示，疫情期間失業率一度高企，在2021年2月曾達7.2%，至近日最新失業率則回落至3.1%。他稱，港府全力拼經濟、拼發展、拼競爭力的同時，將續提供多元就業服務等。

他又提到，在政、勞、商協作下，已改善取消強積金對沖在內的三大勞工權益，另包括研究檢討最低工資機制，委員會將於10月底提交檢討報告。他強調知道社會有不同關注，收報告後會檢視；另近日已完成修例，增違職安健罰則。

勞工處自疫情後復辦勞動節酒會，多個勞工團體及僱主商會代表等參與，前民政事務局局長、酒店業主聯會執行總幹事徐英偉亦以新身分出席。歷屆酒會舉行期間，均有政黨及工會組織在會場外示威，今年則不復見。