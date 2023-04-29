開心香港｜美食市集會展開鑼　陳茂波：不只要經濟好　要活得開心

「開心香港」首個美食市集今日（29日）起，一連兩日在灣仔會展舉行。 財政司司長陳茂波主持開幕儀式致辭時表示，年初通關後，香港人氣旺、市面旺，飲食業生意明顯改善，零售業重拾活力，社會平穩發展，期望：「唔只要經濟好，要活得開心」



陳茂波致辭時又表示，今年第一季經濟溫和增長，首兩個月本地出口下跌兩成，幸好有本地消費支撐；失業率去年二月5.4%，目前已降至3.1%，反映社會平穩發展，期望「唔只要經濟好，要活得開心，開心令我哋健康積極同長壽。」他相信只要同心合力，香港「一日比一日好，一年比一年好。」

他又指，由預算案開始，活動只是籌備兩個月，形容「要搞唔容易 」，希望活動令市民開心。

「開心香港」美食市集早上約九時半，在灣仔會展展覽廳舉行啟動儀式，除了陳茂波，民政及青年事務局局長麥美娟、飲食界立法會議員張宇人亦有出席。儀式完結後，三人巡視參展檔位試飲試食，又與檔口負責人合照，期間陳茂波親身試做抹茶雞蛋仔。

美食市集今早11時至晚上8時，開放市民入場。市集以環球、華夏和香港地道美食為主題。民政總署早前指，免費門票早前已派完，部分門票仍會在會場外派發。