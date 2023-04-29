五一｜羅湖免掃黑碼蛇餅未現　武漢客嘆酒店貴：普通也二千元一晚

內地一連五日的五一長假今日（29日）開始，不少自由行客今早經羅湖口岸抵達香港，口岸外準備好大量鐵馬以在人多時實施人流管制，因應人流增加，口岸暫不需掃描內地健康申報碼（即「黑碼」），過關較暢順，約10分鐘已完成。



有首次來港的武漢旅客用盡五天長假旅遊，三日遊香港、兩日遊澳門，但指香港一間普通酒店要2,000多元一晚，「現在對香港唯一印象是酒店很貴！」另有來自江西的旅客一身「學生妹look」，在香港不同景點「打卡」拍照是她首要目標。



+ 5

隨內地五一假期鐵路運輸全面展開，不少內地客趁今日假期首日，經羅湖口岸過關香港。現場人來人往，但人流較快可疏通，未見有堵塞或排隊情況。關口人員在口岸天橋位置準備大量鐵馬，以便人流多時實施人潮管制措施。

在羅湖口岸實測過關，往香港旅客需多，全程暢通，幾乎不需等候，約10分鐘已順利抵達香港，內地旅客的隊伍情況亦相若。羅湖口岸有廣播提醒旅客，因應過關人流量較大，內地海關實施主動申報安排，過關旅客暫時毋須掃描健康申報碼，只有出現病徵者才須主動向海關人員申報，以加快清關程序。

武漢旅客徐小姐與友人今早坐飛機抵達深圳，再經羅湖關口過關。她說自己是首次去香港，今次打算在港逗留三天，再去澳門遊玩兩天，實行玩盡五天假期後再上班，「（三天）足夠了，香港不是很少嗎？」

她說，會去香港迪士尼，再看看「小紅書」和「抖音」等內地社交平台推介才決定景點，例如重慶大廈、坐天星小輪及山頂纜車等。問及對香港印象，她笑言酒店很貴，因自己訂普通酒店也要2,000多元一晚，「我現在對香港唯一印象是酒店很貴！」

來自江西上饒市的徐小姐同樣與友人趁五一假遊港，並打算逗留兩天，今早坐火車到深圳再經羅湖過關。她特地打扮成「學生妹」造型，希望可借香港景色多留倩影。她稱自己首次來港，「感覺好吃的很多，好玩地方多，難得放假嘛」，又坦言五天假期太短，坐車需花長時間，故時間較趕。

廣州旅客湯小姐則稱今次是疫情後首次到港，會去朋友家，並在香港玩三四天，「應該（較疫情前）沒什麼變化吧，之前也人挺多，今天人也很多。」她稱今趟旅程會去黃大仙，希望求財及求姻緣。