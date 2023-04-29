簡約公屋｜元朗項目引九年前資料跳過環評　候鳥棲息地將填塘

簡約公屋元朗攸壆路項目近日向城市規劃委員會申請臨時許可後，建築署再向環境保護署直接申請環境許可證，有違一般要做全面環境影響評估的做法。根據當局提交的文件，確認現址包括季節性濕地、草地、灌木叢等，鄰近的牛潭尾排水道更曾錄得數十隻瀕危的黑臉琵鷺，惟文件強調，有關冬候鳥的棲息地將會被填塘，其他數百隻候鳥亦僅非常低或偶爾採用此飛行路線，認為發展對生態的影響較低。

值得注意的是，文件引述2014年獲准的環評報告，惟當時僅容許在南部地盤發展住宅，屬於濕地緩衝區的北部則僅作園境池塘等，今次項目有違當時的決定，但建築署表示，當時的工程亦擬在北部地盤進行土地平整工程，認為相關兩項仍有相關性，該環評對今次項目亦具有效性。今次申請的公眾查閱期到5月12日截止，公眾期間可就項目提交意見。



元朗攸壆路簡約公屋項目擬建17幢三層高住宅，可提供約2150個單位。（文件截圖）

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建築署就元朗攸壆路項目向環保署提交的工程項目簡介指，攸壆路選址緊貼錦繡花園、農田和錦繡花園大道，位處濕地緩衝區，亦貼近濕地保育區，現址目前是閑置土地，大部份區域滿布雜草。當局參考以往的研究，確定現址生境包括草地／灌木叢、池塘、季節性濕草地、農田、蘆葦等。

當局擬興建17幢3層高住宅樓宇、社區設施等，發展平均分布在南北面兩個地盤，將可提供約2,150個住宅單位，人均休憩面積不少於1平方米，亦會有不少於20%地面綠化覆蓋率。兩邊地盤會各設一個公共運輸服務總站，各提供一條巴士和一條綠色小巴路線，預計繁忙時間將會有5架巴士和5架小巴服務此項目。文件指，兩個總站均設於項目地盤的主入口，認為對空氣質素的影響是「微不足道」。

文件建議移除項目地盤內的245棵樹木，其中133棵為銀合歡，僅94棵樹木可保留，將會根據指引作「1:1場外補償植樹」，而為改善地盤生態和提供有效屏障，將沿簡約公屋的邊界設立「緩衝綠化帶」，將會種植高生態價值的小樹，以對當地環境作正面影響。

文件提到，地盤鄰近牛潭尾排水道和攸美新村的濕地修復區，故在該處一帶錄得鳥類群落相對多樣化，而前者更記錄到中等數量的覓食鷺鳥，特別是越冬季節，在2019年11月更曾錄得46隻瀕危的黑臉琵鷺，惟文件強調，「一旦WRA（濕地修復區）開始運作，這些臨時池塘將被填塘並發展成為攸美新村住宅項目的一部份。」

值得注意的是，建築署今次的文件只是「項目簡介」，而無做一份最新的環境影響評估，文件主要引用2014年同一地點的環評報告，當時環保署向借出地皮的新鴻基批准發展，惟當時僅容許在南部地盤發展106幢2層高住宅，北部地盤則要作園景露天場地、園景池塘和靜態的娛樂和配套用途。

最新的簡約公屋項目，興建的樓宇遍布南、北兩面的地盤，亦即住宅發展會「踩入」濕地緩衝區，有違當時環保署的許可，惟建築署在文件中提到，當時獲批的發展亦擬在北部地盤進行清理工地、地基和地盤平整的工程，認為擬議簡約公屋是「相同的位置、相同的項目性質和相似規模」，故新鴻基在2014年的環評報告資料和調查結果「仍然具有相關性和有效性。」

建築署就元朗簡約公屋項目直接申請環境許可證，許可證批出後，當局將會委任合資格承建商進行建築工程，預料項目會在2023年動工，可於2025年落成，項目營運期為5年。當局今次申請環境許可證的文件，公眾查閱期由即日起至5月12日屆滿，為期兩個星期，公眾期間可在環保署網站提交意見。