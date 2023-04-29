五一｜西九故宮成疫後新景　廣州遊客：整體不錯　不如台北多珍品

內地五一黃金周長假開始，旅客除了到過往傳統的旅遊景點外，亦也到一些新的文化景點，包括故宮文化博物館。

有多次來港的內地旅客，選擇以故宮文化博物館作為香港行程的第一站。她認為香港在疫情後多了這些新的文化景點，增加了不少的文化氣息，「以前來香港主要都是買買、吃吃，現在多了一些東西可以逛。」有去過北京、台北故宮的廣州遊客就直言，不如台北故宮多珍品，但整體不錯。亦有內地遊客說「北京故宮看建築、香港故宮看展品」。



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內地五一黃金周開始，不少內地客湧入香港，除了在傳統的景點如尖沙咀等見到他們的蹤影外，亦有旅客特意選擇一些新的文化景點來旅遊，當中包括西九故宮文化博物館。

現場所見，有約兩至三團的內地旅行團來到這裏參觀，另外亦有為數不少自由行的內地旅客。

跟旅行團來港的胡小姐則表示，是第一次來香港，選擇這個團是因為不想趕太多景點，而今個團只會逗留香港一日，會到太平山、故宮博物館及星光大道。（黃寶瑩攝）

小朋友較喜歡主題樂園

來自深圳的蕭太及其兒子以故宮文化博物館作為香港行程的第一站，她表示，自己是坐船來，選擇博物館是因為離下船地方近，加上想帶小朋友來看看。她笑言，裏面會都有不少展品看，惟小朋友的對此的興趣似乎不大，「可能迪士尼、海洋公園，他會比較有興趣。」蕭小朋友亦指，故宮博物館很大，要走遍整個博物館很累，反而期待晚上回酒店，「那裡有健身房，應該挺好現。」

她又指，自己疫情前亦曾來過香港，認為香港在疫情後多了這些新景點，增加了不少的文化氣息，「以前來香港主要都是買買、吃吃，現在多了一些東西可以逛。」她補充，會在香港留四天，之後會到主題樂園等地方。

來自深圳的蕭太及其兒子以故宮博物館作為香港行程的第一站，她表示，自己是坐船來，選擇故宮文化博物館是因為離下船地方近，加上想帶小朋友來看看。（呂穎姍攝）

可惜無翠玉白菜

來自廣州的李生亦是自由行來港，僅在香港逗留一日，亦選擇故宮文化博物館為其中一個景點。他續指，選擇這裏是因為之前到過台灣及內地的故宮，想看看香港的有什麼分別。他認為，香港故宮的展品雖多，但一些較名貴的展品如「翠玉白菜」等則欠奉，但整體來說，也是挺不錯的。

北京看建築、香港看展品

跟旅行團來港的胡小姐則表示，是第一次來香港，選擇這個團是因為不想趕太多景點，而今個團只會逗留香港一日，會到太平山、故宮博物館及星光大道。她續指，故宮博物館是其中一個很期待的景點，因自己曾到過北京的故宮，想看看兩展覽的分別，「北京都主要是看建築，這裏就看展品。」她又指，暫時對香港的印象都不錯，未來有機會都會想再來香港。