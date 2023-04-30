MIRROR演唱會｜新醫療隊以儀器助阿MO訓練肌肉　近日因尿喉致疲累

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱周六晚（29日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露，阿Mo暫時肢體不能自主動彈，但自從新的醫療團隊在15周前接手後，都能透過儀器操練他的肌肉、筋骨，他的血壓沒有太大波動。



代禱信又指醫治阿Mo的教授正比對研究事發初期，中段和現在的頸椎電腦素描，以作出正確的評估和醫療方向。阿Mo近幾天可能因為尿喉影響而感到冒汗和疲累，信中尾段亦再重申早前在傳道人羅乃萱Facebook直播時，澄清阿Mo是被動地藉著外骨骼步行。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



+ 19

教授比對阿事發初期、中段和現時Mo頸椎電腦素描

李盛林在代信中表示，阿Mo暫時肢體不能自主動彈，但自從新的醫療團隊在15周前接手後，都能透過儀器操練他的肌肉、筋骨，他的血壓沒有太大波動。信中又提到阿Mo近幾天可能因為尿喉影響而感到冒汗和疲累，祈願醫生教授找出原因。

李父又說，醫治阿Mo的教授正比對研究事發初期，中段和現在的頸椎電腦素描，以作出正確的評估和醫療方向。

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



+ 4

繼續每日常規治療 重申阿Mo藉外骨骼行走

信中又提到阿Mo每天仍然有的常規治療操練禱告，盼持續產生效能及有足夠的精神，並安靜平和的心境面對。

早前羅乃萱與李父在Facebook直播，澄清阿Mo是被動地藉著外骨骼步行。在信末亦再度重申三點，包括阿MO是被動地藉著外骨骼累積行了13,000步，而不是可以自己主動地站立；每轉換到任何地方，都是需要吊機幫助，暫時仍不能靠自己的能力活動等。

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

願主讓MO的心願成就！不住禱告！



「四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」



李盛林牧師 // 啟言（MO) 代禱信 40（20230430）



​​（一）Mo 爸感恩



​​1. 「新醫療團隊的15週」



雖然阿Mo 暫時肢體不能自主動彈，但自從新的醫療團隊在15週前接手後，都能透過儀器操練他的肌肉，筋骨，更感恩的是他的血壓沒有太大波動，能承受各式操練而沒有倒垮。



（二） 代禱



「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30）



1. 阿Mo



心願：「四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」



a) 「病毒猖獗，免受感染」：



請記念近日感冒和新冠病毒猖獗，祈求神保護阿Mo 免受感染禱告。



b) 「MRI 電腦素描」：



請為教授們正比對研究事發初期，中段和現在的頸椎電腦素描，以作出正確的評估和醫療方向禱告。



c) 「冒汗及血壓穩定」：



近幾天可能因為尿喉影響而感到冒汗和疲累，祈願醫生教授找出原因，也祈禱神保守看顧。



d) 「持續不斷的體能强化」：



請為每天仍然有的常規治療操練禱告，盼持續產生效能及有足夠的精神，並安靜平和的心境面對。



2. MO 爸媽



「直播訪問分享」 ：



最近在好友羅乃萱的面書直播中，分享了阿MO的最新狀況。多謝眾多有心人回應更深入了解他的治療情況。部分傳媒對阿Mo 情況仍有誤解的報道，可能由於急趕發稿而造成；請留意澄清及更正如下：



​​「因應25/4的直播」



有不少回應以為阿MO是可以自主站立和行路。其實..



1. 阿MO是被動地藉著外骨骼累積行了 13,000 步，而不是可以自己主動地站立，也不是自己控制這外骨骼行路。全是靠這些復康儀器。



2. 每轉換到任何地方，都是需要吊機幫助，暫時仍不能靠自己的能力作任何常人的日常活動或位置的轉移。



3. 早前醫生提到的 95% 是不能完全得醫治，而 5 % 是可以完全康復。



請繼續為阿MO信靠神和努力投入復康治療，活動神經(motor nerves)復甦並得醫治禱告。

