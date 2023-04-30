五一｜黃金周首日77萬人次出入境　訪港客19萬人次　較澳門多8萬

踏入五一黃金周，本港昨日（29日）錄得77.5出入境人次，當中入境旅客有超過19萬人次，其中16.6萬人次為內地客，主要經西九龍高鐵到港，有近4.5萬人次。澳門昨日就錄得11萬訪客人次，換言之，本港訪客較澳門稍為多出8萬人次，大約多七成。



▼4月30日 五一黃金周第二日落馬洲支線▼



根據入境處數字，昨日共有361,374入境人次，撇除香港居民，入境訪客共有193,297人次，當中內地訪客有165,669人次，經高鐵西九龍到港有44,988人次，落馬洲支線、羅湖、深圳灣分別有29,406、26,854及23,853人次。

▼4月29日 五一黃金周首日羅湖口岸▼



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澳門入境旅客有近 11萬人次

昨日本港共有413,711人次出境，當中68%為香港居民有282,765人次，最多港人經羅湖出境有77,224人次，其次為落馬洲支線有57,752人次，深圳灣有33,249人次，港珠澳大橋有30,246人次。

另外，澳門治安警公布，昨日有近 55萬人次經澳門各口岸出入境，旅客佔 19.6萬多人次，其中入境旅客有近 11萬人次，經關閘入境約有 4萬人次，全日出境旅客有 8.7萬多人次。

▼4月29日 五一黃金周首日香園圍口岸▼

