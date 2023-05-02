五一黃金周｜蘭芳園半百人等入座　內地客嘆香港餐廳服務態度生硬

疫後內地首個「五一黃金周」踏入第四天，以「絲襪奶茶」聞名的「蘭芳園」備受內地旅客追捧，連日來人龍不斷。位於尖沙咀的分店人流不遜中環本店，逾半百人未開門已在外等候入座。

有從上海來的夫婦是「徒步愛好者」，今次來港特意走遍西貢、長洲「徒步旅行」，曾於老家嚐過內地版的滋味，今次特意來港朝聖，認為香港的餐廳食物精緻、質素不錯，但服務一般，「態度比較生硬」。 亦有從北京來的小情侶指，語言不通問題為旅程帶來不便，到迪士尼遊玩全是聽到粵語，令二人未能享受表演。



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內地「五一黃金周」一連五天的長假期上周六（29日）展開，今日為第四天。走在尖沙咀彌敦道可聽見的談話聲音，全都是說着普通話。重慶大廈一大早已非常熱鬧，不見南亞裔藉人士，反而出現不少拖着行李箱的內地旅客。

食客提早到商場排隊等開舖

「蘭芳園」位於重慶大廈鄰近活力商場的地庫，上午10時半才開門，未及10時已有約20名客人在商場外排隊，當中不乏拖着行李箱的旅客，隊尾接近電梯口之際，商場管理處人員及時出現，安排隊伍朝走廊方向排隊。開門之後，超過50人再餐廳等候入座。

「蘭芳園」是港式茶餐廳的老字號，聞名的香港特色飲品「絲襪奶茶」則是由「蘭芳園」首創。現場分為兩條隊伍，排隊堂食的客人不斷增加，等候叫外賣的客人隊伍亦有約30人，「蘭芳園」的直立招牌前擺放了多個行李箱，排頭位的客人拿出手機，拍下馳名奶茶誕生的一幕。負責人業哥拉閘開門之後忙不過來，又親自安排客人入座，以及為外賣客人落單。

旅客吃過上海店 特來港朝聖

錢先生是一名上海人，有見堂食隊伍太多人，選擇購買外賣。他坦言，香港的餐廳食物挺好，很多地方食物很精緻，而且味道很不錯，但服務一般，「有些地方服務態度不太好」、「態度比較生硬」。「蘭芳園」的奶茶上海亦購買得到，他嚐過後覺得味道還可以，特意前來香港的製作現場朝聖。被問及今次旅行的花費，他回說：「只要是足夠好的東西，我們願意花錢」。

今次是錢先生與太太首次來港旅行，強調今次是為了「徒步旅行」，而非「逛城市」。他們已去了西貢、長洲郊遊，對香港的印象是「環境很乾淨、很整齊」。太太形容二人是「徒步愛好者」，香港郊野公園比較多，環境比內地好。至於會否購物？錢太認為，現在於香港消費，沒有比內地有太大的優勢，價格上沒有很大差別，二人已留港3天，明天會出發去澳門遊玩，為五一黃金周假期畫上句號。

錢先生（右）與太太首次來港「徒步旅行」，對香港的印象是「環境很乾淨、很整齊」，認為本港餐廳的食物質素不錯，但服務態度生硬。（歐嘉樂攝）

北京旅客：香港感覺「還行」

王小姐與男友從北京來港，看了網上飲食娛樂消費平台「大眾點評」評語後，決定過來看一看，嚐嚐奶茶、菠蘿包，已排隊逾40分鐘。被問及對香港的感覺，她說覺得香港「還行」。「還行」的意思是什麼？她回說：「有的比較好，有的沒有很好」，及後再補充指感覺挺熱鬧，有國際化城市的感覺，「外國人、中國人都比較多」。

不過，身旁的男友李先生則認為語言是旅程的最大煩惱，二人不會說、也聽不懂粵語：「比如說我們去迪士尼，大多數他們都說粵語，不說普通話，看表演就很煩惱的那種感覺。」二人稍後會出發至深圳再玩兩天。

王小姐與男友從北京來港，二人不會說、也聽不懂粵語，認為語言問題令他們無法享受迪士尼的表演。（歐嘉樂攝）

廣州市民隔5年後坐高鐵來港

另一位王小姐拖着行李箱與友人從廣州來港兩天，也是看「大眾點評」推介下，今天花1.5小時乘搭高鐵，到埗後便過來朝聖。她稍後會前往迪士尼，並於中環逛街。她說，已有5年以上未來香港，趁通關之後第一個長假重遊。

▼5月1日 天星碼頭及廣東道名店現遊客人龍▼



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▼5月1日 「絲襪奶茶」鼻祖蘭芳園排長龍▼

