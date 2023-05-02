七成女學生不考慮當工程師　商會籲學界業界聯手打破性別定型

香港工程人才短缺，紫荊青年商會3月進行問卷調查，發現小學至初中學生大部份不打算從事工程行業，而女生更高達七成表示不會考慮。



商會推出「女創明天」工作計劃，希望改變學生對於工程界的刻板印象，提高他們的興趣。



逾半女學生擔心數理能力不考慮工程界

紫荊青年商會3月起在網上進行問卷調查，收集到500份小四至中三學生的回覆。有65%受訪者表示，日後不打算從事工程有關行業，其中233名受訪女學生

中，有七成表示不會考慮成為工程師。39.4%受訪學生對自己數理能力沒有信心，51%女生更因此而不考慮投身工程界。另外有20.5%學生覺得工種較為沉悶，16%覺得每天都要落地盤，汗流浹背而不願加入。

工程師其實有很多範疇，但有不少學生對於工程師都有刻板印象。雖然有68%學生認為男女都適合做工程師，但仍有29.8%認為只有男生才適合。另外有62.3%學生認為需要很熟悉科技，49.5%認為數理成績要很好。57.8%學生認為工程師「工作忙碌，經常加班」，有42.8%認為「需要日曬雨淋」。上述情況或在土木工程師的工作上較多出現，但其實行業還包括資訊科技、環保以及機電工程師等，反映學生對其他範疇的工程師沒有太多認知。

朱敏健期待社會改觀 認識工程師的專業和多樣性

「女創明天」 工作計劃開幕禮邀得平等機會委員會主席朱敏健擔任主禮嘉賓，他致辭時表示，時代已經變遷，無論在工程還是科技界，已經出現了很多優秀的女工程師。他期待未來社會對於工程師的性別定型有所改觀，讓整個社會重新認識工程師的專業和多樣性。

工程界立法會議員盧偉國指，工程界人力嚴重不足，政府除了要投放資源在STEAM教育外，亦應多安排業界和學界交流，讓學生透過工程師了解行業有趣和多元的專業生涯，培養他們的興趣。

紫荊青年商會舉辦「女創明天」 女工程師入校園分享

紫荊青年商會會長曾詠琳表示，未來商會將為全港中小學生提供與女工程師直接交流的機會，以及外出學習建築、可持續發展等新設計和技術。香港工程師學會會長卜國明亦表示，期望女工程師走入校園分享，能發揮啓蒙作用，令工程界更顯活力。

香港工程師學會女工程師事務委員會主席鄧銘心指，本港學生對工程師工作一知半解。對於學生擔心數理能力不足，她指實際工作環境中語文和數學同樣重要，認為學生在學習上應有均衡發展。

香港浸會大學理學院講師胡倩發現，工程本科生往往男多女少，但碩士和博士的女學生比例顯著提升。

而工程及科技學會國際總會理事及香港分會前會長何臻言，以及香港真光書院副校長兼香港電腦教育學會主席朱嘉添均表示，政府今年大力推行的STEAM教育，雖能提高同學對科學和工程的興趣，然而一直都有點像「盲頭烏蠅」。何臻言期望未來有更大規模的調查，推動學生投身科學和工程界。