蔡玉玲查冊案終極上訴　爭議裁定明知而作假陳述不公　押後裁決

撰文：朱棨新
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時任香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，在製作元朗7.21襲擊事件專題時進行車牌查冊，期間涉作出虛假陳述。蔡被裁定相關控罪罪成，上訴後被裁定敗訴。她提出終極上訴，終審法院早前批出上訴許可，終院今(3日)作正審聆訊。蔡爭議應如何詮釋申請查冊表格中的「交通及運輸事宜」，及署長是否有權拒批她的申請。蔡亦爭議就她被裁定明知下作出虛假陳述，對她做成嚴重不公。法官聽取陳詞後，押後以書面頒布裁決。

上訴人蔡玉玲經審訊後被裁定兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪成，指她在2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而在要項上作虛假陳述，即表示她申請證明書，是用以作交通及運輸事宜。她被裁定罪成後，罰款6000元。

是次上訴涉及兩項法律爭議，包括：為根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》的第4(2)條，運輸署署長是否可因申請查冊與交通及運輸事宜無關，而拒絕申請；第二項爭議為，如何詮釋「交通及運輸事宜」，是否包括涉及使用車輛而進行的記者調查。

此外，蔡亦爭議她為採訪而查冊並作出陳述。卻被裁定是「明知」而作出虛假陳述，認為偎構成實質和嚴重不公，因而要求推翻原審裁決。

案件編號：FACC 2/2023

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)

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