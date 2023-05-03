夏天來了　天文台預測周四市區30度　下周日周一狂風雷暴

「灰灰的」五一黃金周結束，今日下午稍見陽光，天文台指受高空反氣旋影響，明日華南沿岸天色良好，預測明日「五四青年節」（4日，星期四）升溫，市區氣溫最高料攝氏30度，新界再高一兩度。



不過後日(5日，星期五)起又開始有驟雨，而一道低壓槽會在下周日(7日)及周一(8日)為華南帶來大驟雨及狂風雷暴。不過隨着該低壓槽遠離，周二(9日)廣東地區驟雨減少。



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根據天文台自動分區天氣預報，在今日(3日)下午4時，上水及石崗都錄得31度。天文台指，一股偏南氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，受高空反氣旋影響，明日華南沿岸天色良好及炎熱。

在今日(3日)下午4時，上水及石崗都錄得31度。(天文台網站截圖)

天文台預測明日早上沿岸有薄霧，日間大致天晴及炎熱，氣溫介乎24至30度，吹和緩南至東南風。天文台預測明日(4日)下午2時，京士柏、啟德和青衣等地都達30度。明日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。

天文台預測明日(4日)下午2時，京士柏、啟德和青衣等地都達30度。(天文台網站截圖)

天文台指接近周末時，高空反氣旋會逐漸減弱，該區有幾陣驟雨。而一道低壓槽會在下周日(7日)及周一(8日)為華南帶來大驟雨及狂風雷暴，周一的氣溫降至介乎22至25度。

不過天文台指，低壓槽會在周二(9日)遠離，由該日起就會停雨，天文台亦預測周二大致多雲，日間短暫時間有陽光。