消防、入境、海關及懲教維持DSE中英文二級門檻　消防研放寬視力

警隊將於本周五（5日）起調整三項入職要求，取消身高體重限制、容許佩戴眼鏡及隱形眼鏡做視力測試，及新設「警員中/英文筆試」，投考人若在DSE中學文憑試語文科未能考獲2級成績，只要通過60題選擇題，便等同DSE獲2級成績。



《香港01》向各紀律部隊查詢會否放寬入職要求，均獲覆稱暫維持原定基本學歷水平，即文憑試至少考獲五個「2」級或同等，當中中文及英文必須為2級或以上。消防處表示，正研究放寬消防隊長及消防員的入職視力要求門檻。



警隊將於本月5日調整三項入職要求。（李澤彤攝）

現時各紀律部隊員佐級的入職學歷條件，與一般須持有中學學歷的公務員職位相若，即在DSE中學文憑考試「22222」成績（包括中文及英文科）或以上，或具同等成績，個別部隊會有不同程度的體力測試要求。

消防處表示，會繼續採取積極主動的招募策略。（資料圖片）

研消防隊長及消防員放寛視力

消防處表示，2022年共有6,941人投考，分別有1,969名主任級及4,972名員佐級，消防處預計本年會招聘771名消防及救護職系人員，其中141名是主任級，630名是員佐級。

消防處指出，一向遵從公務員聘任政策，秉持「任人唯才」、公開及公平競爭的原則，揀選最優秀並合乎資格的應徵者加入部門工作，消防處積極研究放寬消防隊長（行動)及消防員（行動／海務)的入職視力要求門檻，希望能吸引更多有興趣人士加入。

至於消防員及救護員職位學歷要求，會維持現有水平，消防處會繼續採取積極主動的招募策略，亦會不時檢視招募政策，包括檢視不同職系的入職要求，保持在人力資源市場的競爭力。

入境處擬於今年6月展開新一輪入境事務主任招聘活動。（廖雁雄攝）

入境處：6月展開新一輪主任招聘活動

入境處表示，在2022／23財政年度，投考入境事務主任及入境事務助理員人數分別為約4,500人及8,500人。在2023／24財政年度，入境處計劃招聘約440名人員，當中包括180名入境事務主任及260名入境事務助理員。

入境處擬於今年6月展開新一輪入境事務主任招聘活動，而入境事務助理員的職位則全年公開接受申請，為配合業務發展及人手需求，入境處會繼續優化招聘程序，挑選合適的人才，為市民和旅客提供優質、高效的服務，現未有計劃調整投考資格。

海關會不時檢視入職條件，有需要時作出調節。（夏家朗攝）

海關：語文能力要求不變

香港海關表示，海關督察和關員入職需符合語文能力要求不變。視力方面，在有配戴輔佐設備或沒有配戴輔佐設備的情況下均需符合指定要求，海關會不時檢視入職條件，有需要時作出調節。

懲教署表示，會不時檢視及調整招聘策略及入職條件，以吸引更多人士投考。（政府新聞網）

懲教署：不時檢視及調整招聘策略及入職條件

懲教署指出，於2022年4月1日至2023年3月31日期間，投考懲教主任及二級懲教助理的人數分別為2,380及4,306。署方預計會在本年度招聘約80名懲教主任及繼續按空缺全年招聘二級懲教助理。署方會不時檢視及調整招聘策略及入職條件，以吸引更多人士投考。