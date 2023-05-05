本周末灣仔展銷會8折限定　日本大阪難波鄰近心齋橋　現樓項目

本周末（5月6日 至 5月7日）康榮國際帶來日本物業展銷，大阪難波現樓項目，即買即住即收租，6 分鐘到達地鐵站，步行到達心齋橋道頓堀，提供包租保證及民宿牌照可一年365日短期出租，本周末首 8 位買家更送出８折限時折扣優惠。買滿港幣 400 餘萬更可獲日本永久居民身份申請。同場亦推介日本東京全新樓盤位置鄰近千代田區，銀座及東京晴空塔，步行達地鐵站只 6 分鐘，是近來東京罕有項目。另外更有沖繩石垣島私家泳池獨立屋大型社區第一期的少量單位。歡迎本周末來到灣仔 Grand Hyatt 君悅酒店 M 層獨家認購展銷了解更多，展銷會提供一號停車場免費泊車。



大阪難波鄰近心齋橋全新現樓項目

大阪難波項目提供民宿牌照可短期出租，送包租保證，預計 15 年可回本，可買樓移民或得到永住權，項目更可做貸款，即買即住即收租。

項目設有升降機，單位空間實用，戶戶設有露台，由一房廳至兩房單位，送高級裝修，用料豪華。提供民宿牌照可短期出租，送包租保證，預計 15 年可回本，可買樓移民或得到永住權，項目更可做貸款，即買即住即收租。首 8 位買家更送出８折限時折扣。

步行6分鐘到達地鐵站，鄰近難波、新今宮、心齋橋、道頓崛、阿陪野、日本穚、動物園、木津市場、黑門市場、大阪/梅田等著名景點，約20分鐘到Universal Studio Japan 環球影城及未來大阪夢洲人工島賭城渡假村！

大阪難波項目設有升降機，單位空間實用，戶戶設有露台，由一房廳至兩房單位，送高級裝修，用料豪華。

項目交通便利，步行6分鐘到達地鐵站，鄰近難波、新今宮、心齋橋、道頓崛等。

同場加推：日本東京鄰近銀座Tokyo House

Tokyo House項目由實力雄厚日本本土發展商精心打造，設有升降機，10層建築，單位空間實用。

全新樓盤 Tokyo House項目由實力雄厚日本本土發展商精心打造，設有升降機，10層建築，單位空間實用，每個單位設有獨立露台，由一房廳至兩房單位組成，送高級裝修，用料豪華，送廚房及家庭電器。可送2年租約。

Tokyo House 項目位置於東京，鄰近銀座，千代田區，淺草及東京晴空塔，步行到達地鐵站只需 6 分鐘，購物美食包羅萬有，是近年來東京罕有的全新項目。

Tokyo House每個單位設有獨立露台，由一房廳至兩房單位組成，送高級裝修，用料豪華，送廚房及家庭電器及可送2年租約。

同場加推：沖繩石垣島陽光與海灘第一期社區

全新第一期大型渡假社區 Ishigaki Island Estate，享永久業權，提供五星級服務、兩萬呎會所、水上活動、多種娛樂、接送服務、提供高達五年包租保證及永久物業管理。

全新第一期大型渡假社區 Ishigaki Island Estate，位於日本最美的陽光與海灘的沖繩石垣島，罕有第一期 30 多間 Pool Villas 私家泳池渡假別墅社區。

第一期永久業權獨立屋，提供1房至4房別墅，豪華摩登時尚用料，臨近一線海邊沙灘旁，直達沙灘，提供超過 2萬呎6星級會所，大型游泳池，派對房間，便利店，餐廳，會議室及專業健身中心等等，優惠期內每1間獨立屋更送1個私家獨立游泳池。

沖繩石垣島，是潛水或浮潛的世外桃源， 藍水清幽，碧海藍天，日本的陽光與海灘就在於此，鄰近八重山群島匯聚、竹富島、西表島、幻之島、小浜島、宮古島等等，是一個私隱度高的世外桃源。

全新渡假社區，永久業權，提供五星級服務、兩萬呎會所、水上活動、多種娛樂、接送服務、提供高達五年包租保證及永久物業管理。

第一期永久業權獨立屋，優惠期內每1間獨立屋更送1個私家獨立游泳池。

第一期永久業權獨立屋提供1房至4房別墅，豪華摩登時尚用料，臨近一線海邊沙灘旁。

▐高達8折限時折扣│康榮國際獨家代理│日本大阪難波現樓項目鄰近心齋橋│同場推東京住宅及沖繩石垣島私家泳池別墅社區▐

本周末展銷會▪獨家認購▪買家尊享

🎁 只售港幣 $190 餘萬起

🎁 送 2至5 年租約*

🎁 首 8 位大阪買家更送 8折限時折扣

🎁 租金回報冠絕亞洲、15年可回本

🎁 送日本來回機票

🎁 送日本免費住宿

🎁 可提供低息貸款、年利率1.5%

🎁 送合法短租牌、365日長短期出租

🎁 送專業物業管理*

🎁 永久業權**• 自由選擇 自住 短租 長租

🎁 買滿400 餘萬物業可獲日本永久居民身份申請(康榮移民顧問公司代辦)**

日期：5月6日至5月7日（本周星期六、日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：香港君悅酒店

香港灣仔港灣道1號

M層Salon Room 1 - 4

（展銷會提供 1 號停車場免費泊車）

歡迎登記及參與：

查詢熱線：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

WhatsApp：60513102

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）