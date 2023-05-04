消委會｜倡業主參與法團助管理費　主席：我月交$3000算合理

消委會今日（4日）發表一分與物業管理有關的報告，發現受訪業主每月支付200至3700元管理費。消委會主席表示，自己正繳交逾3,000元管理費，認為合理，如果物管善保養大廈設備，即使「畀貴啲都唔介意」。



他提醒小業主要積極參與大廈事務，事關關心反而有機會降低管理，令開支物有所值，否則到大廈出現狀況才處理，便要使「冤枉錢」。



消委會主席陳錦榮表示，現時繳交每月約3,000元管理費，笑言「太太認為合理」，他以消費者角度出發，認為如果物業管理公司能妥善保養維修大廈電梯、走廊、公共空間等，「畀貴啲都唔介意」。

業主參與法團程度愈高 管理費反而愈低

他又指，業主參與法團程度愈高，管理費其實反而愈低，例如在聘請清潔公司上，業主如有參與反映意見，可以以同樣的價錢換取最優惠的服務，但如果等到大廈出現狀況才處理，有可能要使「冤枉錢」。

小業主業權總數至少要有50%或以上

消委會調查249個發展項目，發現有5個項目，發展商持有大量業權，住宅業主持有的業權份數總數不到50%。

陳錦榮認為，小業主業權總數少於50%不理想，認為至少要有50%或以上，但理解個別發展項目可能混合酒店、商場、住宅，不少公家用地與商戶重叠，分攤管理設施無可厚非，但如果商用比例高於住宅，便可能在公契方面着手處理，例如將一部分非住宅建築面積拆開計算。

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消委會倡降低啟動修改公契程序至75%業主

消委會建議放寬大廈公契機制，毋須100%業主便可啟動修改公契程序，10年以上樓宇、在民政署監督下，只要75%業主即可修改不符業主利益的公契條款。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，在2013年，曾有黃埔花園業主提出修改公契，取消業主會議必須有商場代表的規定；2016年有私人樓宇出現一廈四契問題，造成權責不清；而一些1987年前的大廈，因舊公契無清晰界定「公用地方」，亦令維修權責不清不楚。

曾有「一廈四契」令權責不清

消委會過去11年收到694宗與物業管理有關投訴，黃鳳嫺指出，投訴主要與收費有關，有大型屋苑管理費包含上網費用，但合約完結後仍收取、有物管在收樓時以管理費扣錢等。