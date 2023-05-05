救世軍東區兩校擬合併　中原慈善基金學校：暫時同派0班無關

《香港01》昨日接獲消息，辦學團體救世軍將港島東區兩間小學合併，分別是杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校，和柴灣的中原慈善基金學校。

救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪今日（5日）確認兩校有計劃合拼，否認是因為學校收生不足，「暫時同派0班係無關係嘅。」他解釋，兩校合拼是配合社會需求及資源調配，已向教育局提出申請，待當局批准才有下一步行動。



救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪今日（5日）確認兩校有計劃合拼，否認是因為學校收生不足。（盧翊銘攝）

救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪表示，其校計劃與韋理夫人學校合併，已向教育局提出申請，實際安排及細節仍有待教育局回覆。

根據《小學概覽》，中原慈善基金學校2021及2022學年，僅開辦一班小一。鄧世豪否認兩校合併是基於收生不足，「暫時同派0班係無關係嘅。」他解釋，東區人口及適齡兒童均有所下跌，為配合整體社會的需求和資源調配，辦學團體決定將兩校合併，形容決定是「展望將來」的行動。校牧兼校董蔡沚妡表示，辦學團體定期審視師生、生源及出生率的配套，兩校位併非單一以收生人數作考慮。

鄧世豪表示，兩校合拼未有具體落實年份，但表明不會今年九月立即實施，「再下一個（學年），或者再一個（學年），我都係預計嘅啫。」至於將會轉移哪一所學校學生、師生過渡安排等，他表示，仍與教育局商討，目前仍未有定案。

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鄧世豪強調，會將合併對學生的影響減至最低，「學生嘅學習，或者環境，或者學習情況會放喺首位。」蔡沚妡指，辦團會顧及另一間學校的情況，例如學生水平、老師的銜接均要考慮清楚。

四年級學生Ivan表示，老師沒有提及學校將會合拼的消息。他指，希望可留原校就讀，「因為都讀咗四年。」陪同他上學的婆婆表示，孫兒已習慣就讀現有學校，擔心他轉校會不適應。擬合併的學校位於杏花邨，她指，她們居於小西灣，每日都陪同孫兒上學，「遠嘅我做阿婆都唔識等搭車，梗係希望𠵱度啦。」