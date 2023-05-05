藏377段兒童色情片　31歲男稱無戀愛經驗　成長近自閉式望輕判

31歲連鎖雜貨店副店長被發現在家中電腦，藏有377段兒童色情影片。他即場被捕，在警誡下承認該些片段是由他從網上下載供自己觀看。被告今（5日）在區域法院承認一項管有兒童色情物品罪，辯方求情指被告31歲卻無戀愛經驗，基於孤僻、寂寞、好奇，才觀看色情影片，後來越來越嚴重，才會以身試法。辯方又形容被告的成長幾乎是自閉形式，望法庭能輕判。案件押後至6月16日求情，以待為被告索取心理、背景報告。



被告耿栢浩，31歲。他承認於2020年10月16日，在北角錦屏街百福大廈某室，管有兒童色情物品，即貯存於他的桌上電腦內，載有兒童色情物品的377個影像片段。

案情指，警方根據情報於案發當天到涉案單位展開行動。經搜查後，發現在被告睡房的一部桌上電腦貯存了一些懷疑兒童色情錄像片段。被告當場被捕，他在警誡下承認該些片段是由他從網上下載供自己觀看。約一個月後，他在錄影會面中表示全部錄像均是他用關鍵詞 「幼幼」透過 Foxy搜尋下載，以供自己手淫之用，但不曾製作、分享或發布上述錄像。

辯方望判刑時考慮到被告的特殊情況 法官則形容被告只是一個工作較勤奮的宅男

上述桌上電腦事後經檢驗發現共377個兒童色情錄像片段，包括14段描劃色情姿勢，但無性活動（1級）；18段兒童之間的性活動或兒童單人自瀆（2級）；132段成人與兒童之間無插入的性活動（3級）；213段兒童與成人之間插入的性活動，包括虐待狂、獸交、手指和腳趾的插入、自瀆和口交（4級）的影像。

辯方求情時，形容被告的犯案背景為孤僻、寂寞、好奇，31歲卻無戀愛經驗，初時只是觀看色情影片，後來越來越嚴重，因而犯下本案。辯方又指，涉案片段均是被告從網上免費下載，故無參與資助此種令人厭惡行為。惟法官認為被告的行為屬增強市場需要，辯方聞言接受法官的說法。辯方續指被告不清楚觀看這些片段犯法，又形容被告的成長幾乎是自閉形式，希望法庭判刑時能考慮到被告的特殊情況。惟法官自言暫時看不出被告情況有何特別之處，聽辯方的形容他只是一個工作較勤奮的宅男。

案件編號：DCC 681/ 2022