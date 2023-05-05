警員入職要求調低　應徵青年因DSE另有兩科肥佬　未達要求失望回

警務處今日（5日）起調整警員、見習督察及輔警入職要求，在DSE中學文憑試中兩科語文科未達2級也可應徵，可應考新設的「警員中英文筆試」替代。有擬投考青年今早到灣仔警察總部的警察招募中心報名，當中有人因DSE數學及通識科都未有2級，因此即使調低要求仍不合應徵資格，失望而回。



放寬准中英文科未達第2級應徵者應考

警務處今日（5日）起調整警員、見習督察及輔警入職要求，包括取消最低身高及體重要求及增設「警員中英文筆試」，為未達DSE文憑試中英文科第2級的投考者提供另一個符合語文能力要求途徑，以及進行視覺敏銳度測試時可配戴矯視工具。

雖然受條件放寬更多人合資格應徵，不過今日就未見有特別多人前來警察招募中心查詢或應徵，由中心11時開門至下午約1時半，只有五六人到中心查詢，而即場應徵及進行即場面試的則只有1人。

梁先生到中心了解新措施的安排，發現即使最低要求調整後，仍然不符合資格，因為他在DSE連數學、通識都未達2級。（馬煒傑攝）

市民梁先生今早到中心了降新措施的安排，經了解後發現即使最低要求調整後亦不乎合資格，因為他在DSE中，除了中文及英文科外，數學、通識也未達2級；而修讀毅進課程亦因要專注於運動發展，經常出外比賽而沒有再修讀。

梁先生說，一直以來都希望能投考警員，其他紀律部隊亦會考慮，「佢降低要求我都係膽粗粗過嚟試下。」他又提到中心建議他修讀毅進文憑再來應徵，但由於他要照顧家庭，所以急於尋找工作，不會立即修讀毅進文憑，「再做多幾年，再儲錢都讀多次先。」他在明日將會應徵酒店工作。