東鐵月台閘門｜料2025年底完成　首批正在馬場站安裝　為內地生產

撰文：何瑞芬
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港鐵東鐵線月台閘門安裝工程再有新進展，港鐵今日（6日）表示，將在東鐵線13個車站、合共35個月台，加裝近1,600道自動月台閘門，閘門高1.7米，總長度近8,000米，整體工程耗資約5.1億元，相關閘門為內地生產。

港鐵表示，首批閘門安裝工程已在於本月1日在馬場站展開，本月底於大埔墟站安裝，計劃明年可展開其他月台工程，包括落馬洲、上水、沙田及大圍等較有條件月台，預計2025年底可完成全部工程。

鐵今日（6日）表示，將在東鐵線13個車站、合共35個月台，加裝近1,600對自動月台閘門，總長度近8,000米。（資料圖片）

港鐵表示，會在東鐵線未有閘門的13個車站、合共35個月台，安裝近1,600道自動月台閘門，閘門高1.7米，總長度近8,000米，預料每個月需要安裝45對閘門。首項閘門安裝工程已於5月1日在馬場站展開，5月底會在大埔墟站開設，並計劃明年起在落馬州、上水、沙田及大圍站陸續開始安裝，其他車站亦會相繼展開，預期2025年底可完成。

機電工程建造總經理梁志添表示，由於每個月台結構不一，安裝閘門次序基於三項條件，包括無須調較或只須輕微調較停車位置、月台較筆直少彎位，以及具備用月台減少對行車影響。他指因馬場站符合上述條件，且只在賽馬日運作，可有更多時間予工程人員安裝。他指每個月台完成安裝第一道門後，會經過一系列測試才投入服務，之後的閘門則可即裝即用。

梁指出，東鐵線建造設計並無考慮安裝閘門，故今次工程極具挑戰性及難度，每道閘門重半噸，安裝後令月台承受額外20噸重量。他稱港鐵過去已爭取時間，於過海段工程期間完成不少工作，包括加固月台結構、更新信號系統及投入9卡列車服務等，過海段通車後亦已落實列車停車位置。

閘門由內地承包商負責 　加裝工程成本約5.1億

他強調，在營運中的鐵路施展工程屬十分艱鉅，因不能影響日常運作，工程人員必須在收車後「黃金兩小時」展開工作，且因有日常維修工作，每星期只有兩三晚施工期，也要在晚上控制音量避免造成噪音滋擾，故一個月台的安裝工作就要耗時三至六個月才可完成。

梁志添表示，相關工程合約總額為5.1億元，而閘門是中國內地一間公司建造，他強調該內地公司除在國內有豐富經驗，在海外亦有相關經驗。

問及閘門是否有預留空間予日後東鐵線列車「加卡」成10卡車，過境鐵路總管張志強則表示，目前工程是因應9卡列車去作設定，但日後若有需要，可以按實際情況作調整。他又強調，工程不會影響日常列車運作，但港鐵會增派車務人員，並在透過廣播、告示提醒乘客。

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