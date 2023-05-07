易通行｜今早正式實施　青沙管制區交通暢順　收費亭停用包上黑布

不停車繳費服務「易通行」今日（7日）清晨5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施，駕駛者經過上述隧道收費亭時，毋須再停車交隧道費。記者今早駛經青沙管制區時，車流不多，交通暢順，收費廣場的人手收費亭已經停用包上黑布。



不停車繳費服務「易通行」今日（7日）上午5時正式於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）。

記者今早向沙田方向駛過青沙管制區，「易通行」收費裝置「龍門架」安裝於尖山隧道之前，現時「龍門架」已顯示「青沙已實施易通行繳費」。

早上車流稀疏，交通暢順，到達收費廣場時，毋須再停車繳付隧道費。現場所見，收費亭已包上黑布停用，並有多個路牌指示不用停車。

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