易通行｜今早正式實施 青沙管制區交通暢順 收費亭停用包上黑布
撰文：黃偉倫
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不停車繳費服務「易通行」今日（7日）清晨5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施，駕駛者經過上述隧道收費亭時，毋須再停車交隧道費。記者今早駛經青沙管制區時，車流不多，交通暢順，收費廣場的人手收費亭已經停用包上黑布。
不停車繳費服務「易通行」今日（7日）上午5時正式於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）。
記者今早向沙田方向駛過青沙管制區，「易通行」收費裝置「龍門架」安裝於尖山隧道之前，現時「龍門架」已顯示「青沙已實施易通行繳費」。
早上車流稀疏，交通暢順，到達收費廣場時，毋須再停車繳付隧道費。現場所見，收費亭已包上黑布停用，並有多個路牌指示不用停車。
▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼
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▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼
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▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼
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易通行何時啟用？
運輸署宣布，易通行於2023年5月7日起在青沙管制區實施，屆時所有途經車輛都必須使用「車輛貼」通過，人手收費亭及「快易通」皆取消。詳情按此。
其他隧道何時全面使用「易通行」？
運輸署計劃在下階段於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」，其他隧道則陸續今年內啟用。詳情按此。
如何申請易通行？
有數種申請方法，最方便是續牌時順道申請，又或到官網登記，詳情按此。