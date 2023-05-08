婦女組織代表隨團參加聯合國會議　對北歐由丈夫打理家庭感深刻

聯合國消除對婦女歧視委員會本周五（12日）在瑞士日內瓦將審議香港第四份報告，除政府將派出代表團出席外，本港亦有婦女組織代表赴瑞士日內瓦參加會議。



香港天津工商專業婦女委員會主席蔡關穎琴認為，香港婦女狀況屬於「比上不足、比下有餘」，認為香港仍有婦女在家庭擔當照顧者角色的既定思維，又稱曾見有北歐家庭，妻子外出工作、丈夫細心打理家庭的情況，令人印象深刻。



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指港婦女仍被定型家庭主婦

隨政府代表團同赴聯合國會議的香港天津工商專業婦女委員會主席蔡關穎琴，本身是一名律師，其丈夫則為全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深，過去投入不少婦女工作、亦是五名兒女的母親。

蔡關穎琴認為，香港婦女狀況屬於「比上不足、比下有餘」，因本港男女同工同酬，地位在近年有所提升，但較之北歐一些國家，香港仍有婦女在家庭擔當照顧者角色的既定思維。

組織領事配偶團活動 收到女領事「在家主夫」申請參加

她曾組織領事配偶團活動，舉辦各國駐港大使配偶的活動，當時有女領事的男配偶申請參加，她指與委員商議後，認為配偶無分男女，欣然接受對方加入。她指，該名丈夫負責家務及照顧子女，更不時與其中委員分享烹飪心得，鑽研特別的烹飪工具等，令其印象深刻。

她更認為，在一些男女平等觀念上，「內地其實先進過我哋」，例如香港舊時公務員，已婚女性必須冠上夫姓，內地則無此要求。她又指西方亦有冠夫姓的傳統，更笑言認識一位朋友，每年改姓，「年年改嫁、年年離婚、暴露咗女性婚姻狀況。」

另一名同往當地的國際婦女會執行主席徐守然則稱，香港婦女在職場、教育等各方面待遇均較20年前有所提升，並指疫情期間女性作為家庭照顧者身份時常壓力沉重。

徐又指，婦女會有提供平台協助婦女處理情緒問題，疫情期間亦曾在網上舉辦不少活動，特首夫人李林麗嬋亦不時參加活動，加入其中。