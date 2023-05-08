五校小一獲派「0班」　教育界議員倡各校平分學生冀與當局商討

移民潮加上出生人口持續下降，不少學校近年面臨「殺校」危機，教育局早前指有5間小學下學年在小一統一派位獲派「0班」。教育界立法會議員朱國強今日（8日）在電台節目表示，業界清楚開班線，但重點是相關制度能否令業界接受，認為當局「無考慮疫情、辦學質素，單睇數字唔公平。」他又指，業界暫時同意所有學校平分區內所有學生，令所有學校繼續開辦小一，稍後會與當局商討。



朱國強在港台節目表示，在當局為未能開辦資助小一班級學校的不同方案中，以私營方式繼續營運，是較有可能繼續營運的方案，而特別視學爭取復辦小一，「官方講法機會好低。」

教育局需與業界改善溝通

對於教育局局長蔡若蓮早前指出，小一開班線由24人放寬至現時16人，開班線訂於任何一個數目，都是會有差一個學生的情况，並反問人數應為多少才「近人情」。朱國強回應指，相關說法「見仁見智」，業界很清楚開班線，但重點是相關制度能否令業界接受。

他續指，局方與業界的溝通仍需改善，如果當局早知道有些學校學生人數低，可以與校長會相討，提早預告。朱國強坦言，有部份學校的視學報告有很多讚賞，但因為人口下降而不能開班是很大打擊，「無考慮疫情、辦學質素，單睇數字唔公平。」

立法會議員(教育界)朱國強。（資料圖片/馬煒傑攝）

朱國強認為，教育局應在政策層面為相關學校提供多一些機會，例如容讓收生差一個的學校有多一兩個月收生。他又指，如果當局已提供機會，學校仍未能開班，相信業界會接受。他也提到，業界暫時同意所有學校平分區內所有學生，令所有學校繼續開辦小一，稍後會與當局商討，希望「有成功機會」。

冀當局考慮取消跨境校網

朱國強建議，學校想避免陷入收生危機，變革是必然，特別是校舍設施較弱、位置較偏遠的學校，應以3年規劃帶動學校發展，學校也需要找到自己的特色。

現時雖已通關，但朱國強提到，仍有部份跨境生因已在內地的暫讀學校繳交一年學費，要待9月才回港讀書，料每校有一兩名這類學生。他也關注北區有學校以往開4班小一，今年減至2班，業界均感震驚，將向局方反映情況，希望當局考慮取消跨境校網。

▼長洲堂錦江小學六級有約100名學生▼

