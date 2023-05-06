初選案（八）｜鍾錦麟歷社運對初選感憂慮 最終卻被戴耀廷說服
泛民35+初選案審訊逾50天，控方兩名主要從犯證人區諾軒及趙家賢作供完畢後，第3名認罪證人鍾錦麟作供，鍾案發時是民主動力的副召集人。他透露民動一直想參與選舉的協調工作，2020年得知戴耀廷提出了「35+」的計劃後，他與趙曾與戴會面並談合作。惟後來他察覺如「無差別否決預算案」等議題，或會令參選人遭取消參選資格，加上經歷2019年的社運後，認為中央不會不為所動，更甚或會調整對港政策，他曾向戴提及他的憂慮，但戴強調他們是運用基本法賦予的權力，認為沒有問題，他因為無法「拗」得過戴，最後亦接受了他的說法。
初選案時序。(詳看下圖)
聆訊第52天 戴不想大黨壟斷 建議眾籌方式辦初選
民主動力副召集人鍾錦麟被傳供稱，2020年初，民動的召集人趙家賢已想在同年的立法會選舉作協調工作，但當時「無乜人睬佢」。其後民動的另一召集人聞戴耀廷及區諾軒想辦初選，他們便約戴見面，至於趙稱至同年5月民動才正式承辦，鍾稱他不太清楚。
鍾又稱，民動與戴在合作上也有分歧，例如戴一直想以眾籌方式協辦，他和趙卻想叫參選人攤分費用。惟戴擔心這會發展至被大黨壟斷，堅持眾籌較可取。戴又透露已找技術人員設計初選流程，並透露有意利用初選作「認證」，公眾可透過數碼代幣，以便日後作社區議題上作決策。
聆訊第53天 曾向戴耀廷表達憂慮 最終反被戴說服
鍾錦麟繼續作供時稱，他在一次初選協調會議後向戴耀廷說，否決財政預算案的說法，或會引致參選人日後被DQ(被取消參選資格)，戴回應稱只會籲參選者「積極運用」基本法賦予的權力。其後戴具體化初選計劃，惹來建制派強烈反應，他開始覺得憂慮。他又稱，趙家賢過往與戴協調區議會選舉已曾鬧至「相當不快」，這次在初選上再合作，趙對於戴的不滿越來越強烈。
鍾又稱，他向戴耀廷表達對否決預算案說法或會引致DQ的憂慮時，戴向他稱：運用基本法賦予的權力「就唔會有問題喇啩？」鍾對這個回應「疑中留情」，因為建制媒體報道某程度上反映了中央想法，尤其是在2019年社運的背景下，中央的對港政策不會不為所動，他覺得有風險，認為應謹慎處理，並相信中央會有「組合拳」，不知何事會觸發大規模調整對港政策。但他又覺以戴的論點，從表面來看，基本法確賦予立會審批撥款的權力，他當時覺得「拗不過」戴耀廷，最後接受了他的說法。
案件編號：HCCC 69/2022
16名不認罪被告。(詳看下圖)
31名認罪的被告。(詳看下圖)
31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。