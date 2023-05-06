初選案（八）｜鍾錦麟歷社運對初選感憂慮　最終卻被戴耀廷說服

泛民35+初選案審訊逾50天，控方兩名主要從犯證人區諾軒及趙家賢作供完畢後，第3名認罪證人鍾錦麟作供，鍾案發時是民主動力的副召集人。他透露民動一直想參與選舉的協調工作，2020年得知戴耀廷提出了「35+」的計劃後，他與趙曾與戴會面並談合作。惟後來他察覺如「無差別否決預算案」等議題，或會令參選人遭取消參選資格，加上經歷2019年的社運後，認為中央不會不為所動，更甚或會調整對港政策，他曾向戴提及他的憂慮，但戴強調他們是運用基本法賦予的權力，認為沒有問題，他因為無法「拗」得過戴，最後亦接受了他的說法。



初選案時序。(詳看下圖)

+ 11

聆訊第52天 戴不想大黨壟斷 建議眾籌方式辦初選

民主動力副召集人鍾錦麟被傳供稱，2020年初，民動的召集人趙家賢已想在同年的立法會選舉作協調工作，但當時「無乜人睬佢」。其後民動的另一召集人聞戴耀廷及區諾軒想辦初選，他們便約戴見面，至於趙稱至同年5月民動才正式承辦，鍾稱他不太清楚。

鍾又稱，民動與戴在合作上也有分歧，例如戴一直想以眾籌方式協辦，他和趙卻想叫參選人攤分費用。惟戴擔心這會發展至被大黨壟斷，堅持眾籌較可取。戴又透露已找技術人員設計初選流程，並透露有意利用初選作「認證」，公眾可透過數碼代幣，以便日後作社區議題上作決策。

鍾錦麟稱民主動力一直很想參與選舉的協調工作。(資料圖片)

聆訊第53天 曾向戴耀廷表達憂慮 最終反被戴說服

鍾錦麟繼續作供時稱，他在一次初選協調會議後向戴耀廷說，否決財政預算案的說法，或會引致參選人日後被DQ(被取消參選資格)，戴回應稱只會籲參選者「積極運用」基本法賦予的權力。其後戴具體化初選計劃，惹來建制派強烈反應，他開始覺得憂慮。他又稱，趙家賢過往與戴協調區議會選舉已曾鬧至「相當不快」，這次在初選上再合作，趙對於戴的不滿越來越強烈。

鍾又稱，他向戴耀廷表達對否決預算案說法或會引致DQ的憂慮時，戴向他稱：運用基本法賦予的權力「就唔會有問題喇啩？」鍾對這個回應「疑中留情」，因為建制媒體報道某程度上反映了中央想法，尤其是在2019年社運的背景下，中央的對港政策不會不為所動，他覺得有風險，認為應謹慎處理，並相信中央會有「組合拳」，不知何事會觸發大規模調整對港政策。但他又覺以戴的論點，從表面來看，基本法確賦予立會審批撥款的權力，他當時覺得「拗不過」戴耀廷，最後接受了他的說法。

鍾錦麟稱趙家賢與戴耀廷在過往的選選協調工作上已曾鬧至相當不快，初選時趙對戴的不滿越來越烈。（資料圖片/曾梓洋攝）

案件編號：HCCC 69/2022

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

31名認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)