醫管局推遙距診症及智慧醫院　讓病人適應電子自我管理

醫管局在近年推出「HA Go」手機應用程式，希望推動智慧醫院發展，包括以「HA Go」進行遙距診症服務，並在3月正式推出電子醫生證明書，亦計劃未來會推動遙距送藥等服務；同時亦推動專科門診診所設「電子通道」，讓病人可透過電子健康服務站，自行量血壓或度高磅重等。相關措施會在下周二(16日)及三(17日)舉行的的醫管局研討大會舉行。



過去一年20萬次遙距診症

醫管局近年希望推動智慧醫院發展，包括推出「HA Go」手機應用程式，在應用程式中進行遙距診症服務，先預約遙距診症，並在穩定網絡下，與醫生以視像通話應診，應診後取得電子醫生證明書(電子病假紙)。病人亦可以選擇到醫院或診症藥房取藥，或使用遙距送藥服務。

醫管局總行政經理(聯網運作)李立業表示，遙距診症在過去一年有20萬次使用次數，而電子病假紙在今年3月6日推行，病人都能適應使用。他指因為電子病假紙在附帶一個二維碼讓醫生或護士識別，故不擔心會有人偽證，「保安程度已經高左好多好多。」

而遙距送藥服務則未推出，惟準備在兩個聯網的醫院或診所試行，長遠希望在一年內全港醫管局旗下公立醫院及診所都應用。至於送藥方式，聯網服務總監鄧耀鏗指，局方會招標邀請負責送藥運輸的公司。

遙距診症亦將首次讓18歲以下病人使用，醫療信息主管彭育華表示是希望讓照顧年幼病人的照顧者都可更方便讓年幼病人應診，故嘗試推行，「睇吓18歲以下(病人)可唔可以接受到。」

診所設「電子通道」供病人自行量血壓

醫管局又在旗下醫院及診所設「電子通道」，包括設立電子健康服務站，讓病人自行測量生命表徵如量血壓或度高磅重等；另外推動病人使用「HA Go」，知道候測的排隊時間，簽署電子同意書及查閱報告。亦新增多種付款方式如電子服務站自助繳費、「HA Go」內使用「Pay HA」以使用信用卡或Apple Pay等電子支付方式。

被問到是否因為人手不足而大力推動智慧醫院功能，彭育華表示，只是希望病人可適應電子自我管理，用更多途徑去使用醫管局服務；同時亦認為相關措施可令前線醫護及病人更方便，例如遙距診症就可節省交通時間等。

下周二及三研討大會 過百專家參與

醫管局於下周二(16日)及三(17日)在會展舉辦實體研討大會，是防疫措施放寬後第一次舉辦。智慧醫院服務是其中一個會上會討論的議題。鄧耀鏗表示今次有約120名海外、內地和本地專家作講者，當中有22位會從海外前來，「可以講粒粒皆星。」他指會上都會討論醫院重建或設施翻修的議題，但未有具體翻修方案。