英基幼稚園前行政主任收賄款助取錄學童　再多4名家長遭廉署起訴

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，因涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，去件6月與涉事的10名家長同遭廉政公署起訴。



廉政公署昨日（8日）再落案起訴三名家長及一名商人，他們涉嫌在2018年9月至2021年3月期間，向林珍妮提供賄款共34萬元，以協助四名學童入讀該校幼兒班。四人已獲廉署准予保釋，明日(10日)在沙田裁判法院應訊，控方稍後將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。



英基烏溪沙幼稚園再有三名家長及一名商人因向前行政主任行賄遭廉署起訴。（互聯網）

廉政公署指，昨日落案起訴三名家長及一名商人，涉嫌向一名英基國際幼稚園(烏溪沙)時任行政主任提供賄款共34萬元，以協助四名學童入讀該校幼兒班。

被告為三名家長黃美雪、麥偉琪、、朱霜叶、及商人蕭裕邦，年齡介乎33歲至45歲，各被控一項串謀使代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案件發生於2018年9月至2021年3月期間，涉及2019/20和2020/21兩個學年英基烏溪沙幼稚園的四項幼兒班入學申請。

三名家長黃美雪、麥偉琪及朱霜叶涉嫌各向該校行政主任林珍妮提供一筆兩萬元或10萬元的賄款，合共14萬元，致使英基向其子女提供上述兩個學年的學位。而商人蕭裕邦則涉嫌向林珍妮提供賄款20萬元，致使英基向其生意伙伴的女兒提供2020/21學年學位。

上述四名被告已獲廉署准予保釋，明日在沙田裁判法院應訊，控方稍後將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

廉政公署昨日（8日）落案起訴三名家長及一名商人，涉嫌向英基國際幼稚園(烏溪沙)一名前行政主任提供賄款共34萬元，以協助四名學童入讀該校幼兒班。（資料圖片）

廉署去年6月已於另一宗案件起訴林珍妮及另外10名家長共14項賄賂罪名。當時52歲的林珍妮是英基烏溪沙幼稚園的行政主任，負責處理該校每年9月進行的幼兒班入學申請，她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以協助其子女申請入讀英基烏溪沙幼稚園2019/20至2021/22三個學年的幼兒班。