殺校︱一文看清5間0班小一學校發展方案　津小議會倡減小一叩門位

受到移民潮及適齡學童人數下降等影響，本港有5間津貼小學因收生不足，新學年獲派「0班」小一，面臨殺校危機。有關學校已於4月20日或之前，向教育局提交應對方案，包括提早停止營辦全校或部分班級、申請特別視學、以私營模式開辦小一班級、與其他學校合併、下年度再次參加小一入學統籌辦法，正待教育局批准。



《香港01》綜合5間小學應對「殺校」的策略和措施。



1: 中華基督教會長洲堂錦江小學 - 申辦私立小一



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長洲堂錦江小學申辦私立小一

中華基督教會長洲堂錦江小學於3月下旬接獲教育局通知，9月新學年的小一自行派位及統一派位兩個階段，合共取錄15人，尚欠一人才達開班下限，今年9月未能開辦小一，跌入殺校網。小二至小六班別則維持不變。

校方已向教育局申請下學年開辦私立小一，形容「申辦機會極高」，又指辦學團體中華基督教會長洲堂將全費資助2023/24學年入讀的小一生。

2: 黃大仙獻主會溥仁小學 - 申請特別視學



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黃大仙獻主會溥仁小學於4月25日向家長發通告，宣布因欠一名小一新生才達標，不獲批開辦9月新學年小一，最快於2026學年停辦。校長余詩慧翌日（26日）向傳媒表示，已去信教育局局長蔡若蓮要求安排會面，分享學校的課程發展，以爭取一年的緩衝期，容許9月續開小一，同時申請特別視學，以爭取繼續營辦。

3. 聖嘉祿學校 - 申請參加下年度小一派位



中西區聖嘉祿學校於5月4日發聲明指，不獲教育局批准於下學年開設小一，其他級別結構則維持不變。校方稱，已獲批下年度再次參加小一入學統籌辦法，以爭取2024/25學年復辦資助小一。

4. 救世軍中原慈善基金學校 - 與韋理夫人紀念學校合拼



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救世軍中原慈善基金學校下學年停止招收小一，該校將與韋理夫人紀念學校合併。辦學團體救世軍於4月中旬，向教育局提出重組意向，兩校未有具體落實合併年份。至於將轉移到那一所學校、師生的過渡安排等，校方仍與局方商討，仍未有定案。

5. 孔教學院大成小學-申辦私立小一及轉非牟利私立學校



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黃大仙孔教學院大成小學亦獲派「0班」面臨殺校，校長潘淑嫻於5月8日表示學校已向教育局申請來年營辦「私家班」，並計劃與一班有心人士及機構合作，在3年內轉型為「非牟利」私立學校。而今年已在自行階段報讀該校及於來年9月在自行階段報讀該校的學生，他們可在學校成功轉型私立學校後，享有6年學費減免，以答謝家長及學生。

津小議會提倡全面小班教學及減少叩門位

獲派「0班」的學校都有各自的方式應對，津貼小學議會主席胡艷芬表示，不希望下學年再見到如此嚴峻的情況出現，她指出各區的適齡人口均有所下跌，急需有效的措施以穩定情況，她要求盡早落實全面小班教學，「唔好同一個區，一邊大班，一邊小班，甚至零班」，最好是在24/25學年便開始實行。

除小班教學外，胡艷芬亦建設應減少叩門位以減輕音樂椅效應，她提到津貼小學議會一直都強烈鼓勵學校不要用盡叩門位，認為局方應就叩門位數量定立新指引。她又提到議會每次與局方會面都會提及有關建議，並認為雙方的共識已拉近，期望局方在5月底前有消息公布，讓家長在6月初小一統一派位放榜時有心理準備。