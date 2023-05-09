前警長指紀律聆訊不當求覆核　處方稱已盡法通知　結果屬咎由自取

前警長指警務處針對他的紀律聆訊程序不當，早前申請司法覆核，要求裁定該聆訊無效，並立即向他發放退休金及每月長俸的案件，今（9日）在高等法院聆訊，前警長指處方在其不知情下進行紀律聆訊，並把他降職為警員後把他革職，使他失去所有退休福利；處方卻指他們曾到訪警長家三十多次，又把信件放於大門外，警長不可能不知紀律聆訊。法官押後裁決。



認為紀律聆訊程序不當

申請人歐智威，答辯人是警務處處長。歐要求法庭頒下「履行義務令」，即警務處須履行其已批准歐退休的承諾，並立即向歐發放退休金及每月長俸。歐另要求法庭頒下「移審令」，即警務處針對他的紀律聆訊程序不當，要求裁定紀律聆訊無效。

申請人歐智威認為紀錄聆訊程序不當求覆核。(資料圖片)

接獲處方通知時已退休

歐陳詞時稱，他2021年申請自願退休獲批後，曾自動向其上司透露他正面對一宗無期的紀律聆訊，其上司稱紀律聆訊已中止。歐隨即於翌年1月展開退休前休假，但處方於1月10日通知歐要出席紀律聆訊。歐稱他當時已不再是警員，而是退休公務員，著對方聯絡總部。處方指他只是在休假中，並未正式離職。

警方指歐早已收到聆訊及停職資料

代表警務處的律師則指，歐的申請建基於誤導性資料，指歐早於2021年5月已收到紀律聆訊及停職等資料，卻只對其有利的事實。律師指，處方曾三十多次將出席紀律聆訊的信件送到歐家，歐聲稱在朋友家養病，太太仍居住於該處，加上信件放在大門外，歐及其太太無理由發現不了。若歐對紀律聆訊程序知情，但選擇不出席，代表他主動放棄辯護權利。

歐無提出上訴不應用覆核補救

再者，張督察曾於6月7日截停歐，並通知他紀律聆訊的裁決，並向歐稱可以提出上訴。律師指，歐既選擇不上訴，法庭亦不應用司法覆核幫他補救。處方已盡其本分和責任將事件通知歐，歐既選擇搬走，處方又無收到任何改以電郵聯絡的通知，引致現在的結果是歐咎由自取。

歐認為假設他收到通知的說法不成立

歐回應指，處方假定他收到通知的說法並不成立。法官聞言指如果有人千方百計避開又如何，指疑歐有否試過去對方住所32次，留下語音通知亦不獲回覆。歐指他過去均未試過找不到人，又指如果透過電話通話，在未能確認對方身份都接受，則會引發不少爭議。

案件編號：HCAL 923/ 2022