旅監局專訪｜四五間大食肆加入做團餐　協調旅行團遊山頂淺水灣等

香港與內地2月全面通關後，訪港旅行團與日俱增，新冠疫情前的問題也「回歸」，土瓜灣食團餐食肆亂象，傳統景點旅遊巴塞爆，成了焦點。旅遊業監管局行政總裁方安妮接受《香港01》專訪時表示，針對團餐食肆集中在同一區，與業界商討快有結果，最新有四五間大型食肆初步有意加入做團餐，有的在新界區，其中一間收費每人60多元，增加旅行團選擇；同時籌劃協調旅行團到訪景點時間，避免集中同一時間前往，改善旅客體驗及交通擠塞。



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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五一黃金周沒收到投訴 相信強迫購物亂象可消失

疫情後首個五一黃金周剛結束，共有62萬人次內地旅客訪港。方安妮評價非常順暢，認為與假期前準備工夫充足相關，包括與政府多次開會商討，亦與執法部門合作。「我話冇問題係因為五一之後，發現一宗投訴都冇，所以我哋覺得問題不存在。」

她提到旅監局重點打擊的強迫購物方面，已設有報料熱線，並在在九龍城登記店外，每間都派人員在外監察；亦與旅行代理商、註冊商店、前線導遊等定期開會，提醒他們強迫購物為刑事罪行，一旦發現觸及法例，不容許互相推卸責任。她相信多管齊下可讓強迫購物的亂象消失。

立法會文件顯示，旅監局在今年2月6日至5月7日期間，共接獲7宗求助個案，全部由內地旅客提出，其中涉及退回於註冊商店購買的產品佔三宗，餘下包括內地領隊態度、註冊商店職員態度、團員走失，以及旅行團行程及收費，則各有一宗。

旅行代理商及導遊有責任做好人流管制

自內地與香港恢復通關後，內地團聚集在紅磡及土瓜灣等購物及用餐，帶來交通及人流問題。旅監局在3月底與業界、餐飲處所開會，推出多項措施改善情況，包括餐廳預約制、用膳時間下限為30分鐘等；4月時則與政府部門開會商討工作，例如加強巡查九龍城、敦促業界管理人流等。

方安妮表示，在疫情爆發前，九龍城等內地團的集中地，情況已不理想。她強調旅行代理商及導遊有責任做好人流管制，確保團友安全有序上落車，並排隊進出餐廳，因此她認為需要制定相關管理措施。五一黃金周剛結束，她對現階段感到滿意。

用餐時間下限設30分鐘：內地人食飯好快

《香港01》早前報道，有內地團僅約15分鐘食團餐。旅監局其後設定用餐時間下限30分鐘，為何是不是更長時間？方安妮揭開謎團，她指「內地人食飯好快」，故此設定20分鐘，5分鐘預留作上廁所時間，餘下5分鐘供安排準備上車及領隊點算團友，得出最少30分鐘安排，「所以黃金30分鐘畀佢哋有足夠時間去洗手間、叫車、同埋數齊人。」

▼4月5日 內地旅客上「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳午膳▼



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大食肆加入做團餐 初步四五間已確認

疫情肆虐三年，不少提供團餐的食肆已結業，開關後旅行團又湧到再營業的土瓜灣團餐食肆午膳，再次出現亂局。旅遊業議會在五一黃金周前向業界發放可供旅行用膳的食肆名單，但並無約束力，僅為參考用途。

方安妮透露，最新約四五間大型食肆初步有意加入做團餐，分散在各區；該批食肆的面積較大，並不會影響民居，地點包括新界區，其中一間收費每人60多元，稍高於目前團餐食肆，預計6月中有定案。她指土瓜灣確實難以容納過多內地團，強調會繼續鼓勵業界分散人流，以減輕九龍城區的壓力，避免影響民生，為接下來的十一黃金周做好準備。

▼5月1日 天星碼頭及廣東道名店現遊客人龍▼



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未來會協調業界錯開到訪景點的時間

旅行團集中到一些景點，方安妮指旅行代理商之間沒有協調，旅遊巴造成點點大塞車，「山頂真係試過幾個鐘頭落唔到下底，因為啲車好多啦。淺水灣又有好多旅遊巴士喺度，車入唔到。我會覺得，其實旅行社係咪應該可以做啲好嘅協調呢。」

她透露局方正籌劃協調旅行團到訪景點時間，避免集中同一時間前往，改善旅客體驗及交通擠塞，詳情稍後公布。她指隨着增加團餐食肆，也可推動旅行團到新景點。

▼5月1日 遊客排長龍等灣仔甘牌燒鵝開門▼



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向內地團派發單張宣揚「文明的行為」

方安妮表示，旅監局早前已在九龍城，向內地團派發「文明的行為」宣傳單張。單張採用簡體字，並印上「香港歡迎你」，提醒旅客在街上有序排隊、不阻擋出入口，不高聲說話、丟棄垃圾、不隨地吐痰，以及不在街上及室內吸煙。而在五一黃金周期間，更派人在尖沙咀星光大道等景點派發單張。