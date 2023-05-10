Chickeeduck最後分店6月30日結業　周小龍稱供應鏈被切斷及騷擾

童裝店Chickeeduck周二（9日）在Facebook宣布，Chickeeduck最後一間分店——銅鑼灣店將營業到6月30日後正式結業，亦代表這個束經營33年的品牌結束。老闆周小龍深夜在Facebook表示，雖然對結業表示不捨，但由於大陸供應鏈被切斷，其他東南亞國家供應鏈也不停遭到騷擾，感到非常無謂，也無意讓同事繼續掙扎下去。



Chickeeduck老闆周小龍表示，結業是因供應鏈被切斷及騷擾。（陳浠文攝）

Chickeeduck在facebook上發聲明稱，位於銅鑼灣的最後一間分店將營業到6月30日後正式結業，網店亦同時停止營運，即代表要結束經營33年的品牌，對公司來說是極其艱難的決定。Chickeeduck稱在最後兩個月，公司把產品售價一減再減，公司感謝顧客支持、信任同愛護。

周小龍深夜也在facebook解釋停業原因，「今次結業我都好唔捨得，但係大陸供應鏈俾人斬斷，其他東南亞國家供應鏈不停俾人騷擾，我哋覺得實在太無謂，我亦都唔想叫同事繼續掙扎落去。」

周小龍感謝大家33年來的支持，他稱能為香港出到一分綿力感到榮幸，「俾（畀）我再揀多一次（明知有今日嘅結業後果），我都一樣係會咁樣做。」