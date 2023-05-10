初選案｜施來德確診案件需押後　控方透露已傳召所有主要證人

泛民35+初選案，16名否認控罪被告的審訊繼續，被告施德來的律師指，施昨看醫生後證實確診新冠肺炎，施今(10日)雖有到庭，但他希望能休息一天。此外，控方透露他們已傳召全部主要證人，亦不打算再叫專家證人作供，接下來傳召的選舉主任及證物警員等，主要供部份辯方律師作盤問。法官再次對審訊進度表示關注，但認為無法在有被告缺席的情況下繼續聆訊，故把案押後，並著施若他明天仍未能出席需提早知會法庭。



代表施德來的大律師向法庭稱，施昨晚到醫院求診後，證實確診，並獲4天病假，他們的其中一名律師亦有感染，施想今日休息一天。

此外，主控官萬德豪亦向法官確認，他們已傳召主要證人，之後傳召的選舉主任，主要供兩名辯方律師盤問，另外會有數名證物警員作供，因辯方律師稱有問題需要作盤問。

法官李運騰指，控方案情看似快將完結，著辯方律師是時候與當事人商討是否要作毋須答辯的申請，及被告是否要出庭作供或傳召辯方證人等作商討。李官亦不忘提醒施的代表大律師要小心身體。

案件編號：HCCC 69/2022

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022