七旬翁懷疑自己陽痿　找15歲智障童肛交作測試　認罪囚30個月

七旬退休漢在網上結織一名輕度弱智的15歲男童後，以數百元及請飲可樂等，換取男童肛交及口交等。老翁早前承認三罪，案件今（10日）在區域法院判刑，報告指被告聲稱懷疑自己陽痿，欲透過肛交來測試，法官指被告年齡足以成為事主的爺爺，他必然知道只能用金錢換取年輕男性的性服務，判他入獄30個月。



被告黃清湘（71歲，退休人士），承認與年齡在16歲以下的男子作出嚴重猥褻作為、與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為共3罪，指他於2022年3月16日及20日在屯門寶田邨某單位犯案。

71歲被告黃清湘在區域法院承認性侵一名15歲的智障男童。

X曾透露怕被告服刑完後會報復

法官判刑時引述創傷報告指，X未有因事件造成心理創傷，但他仍會避免談及本案，更曾透露害怕被告在服刑完畢後會殺害他以報復。法官指X是一名15歲的輕度智障人士，他只能以簡單詞語自我表達，被告則是一名年過70，擁有豐富社會經驗的成熟男士，故此被告案發時不可能意識不到X是智障人士。

被告向專家稱懷疑自己有陽痿

被告的心理專家報告則指，被告有孌童傾向，但重犯機會較低。報告另透露，被告稱因妻子長時間工作而感到孤單，加上懷疑自己有陽痿，故欲透過肛交來測試。法官則指，被告的年齡足以成為X的爺爺，故他必然知道他只能用金錢換取年輕男性的性服務。

法官最考慮到，被告與X的年齡差距、案發時未有使用安全套等加刑因素等，終判其囚30個月。

網上相識後即邀X到家玩樂

案情指，事主X案發時15歲，有輕度智能遲滯、癲癇症及對立反抗症。被告與X在網上認識，且他案發時明知X只有15歲，仍邀請對方到其家玩樂。

肛交後給X三百元

2020年3月16日在黃的單位，黃用手摩擦X的陰莖至勃起，並要求X與他做同樣的事。黃隨後在X拒絕下試圖與X肛交，又要求X替他口交及手淫，黃最後在X肚皮上射精，黃亦有替X手淫，X在沙發上射精。黃曾與X的肛交一次，有用潤滑劑但無用安全套，被告在X離開前有給X港幣300元。

第二次見面肛交後給一百及請飲汽水

4日後，被告再在其住所內，捉著X下體插入自己肛門兩至三次，全部均沒有使用安全套，又要X為他口交，黃最後在X口中射精。被告有支付X約100元，黃送X往坐巴士途中請X飲一罐可樂。

被告妻准控罪存檔不作起訴

同案另有一名女被告易良蘭（55歲，保安員），她是黃的妻子，原面對的兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，早前全數獲存檔法庭，當庭釋放。

案件編號：DCCC760/2022