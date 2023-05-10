七旬翁認性侵15歲智障童　以汽水薄酬換肛交與非禮　囚30個月

七旬退休漢在網上結織一名輕度弱智的15歲男童後，涉兩度向男童支付數百元及請飲可樂，換取男童向他提供性服務。老翁早前在區域法院承認非禮及非法肛交等三罪，案件今（10日）在區域法院被判囚30個月。



被告黃清湘（71歲，退休人士），承認與年齡在16歲以下的男子作出嚴重猥褻作為、與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為共3罪，指他於2022年3月16日及20日在屯門寶田邨某單位犯案。

71歲被告黃清湘在區域法院承認性侵一名15歲的智障男童。

網上相識後即邀X到家玩樂

案情指，事主X案發時15歲，有輕度智能遲滯、癲癇症及對立反抗症。被告與X在網上認識，且他案發時明知X只有15歲，仍邀請對方到其家玩樂。

肛交後給X三百元

2020年3月16日在黃的單位，黃用手摩擦X的陰莖至勃起，並要求X與他做同樣的事。黃隨後在X拒絕下試圖與X肛交，又要求X替他口交及手淫，黃最後在X肚皮上射精，黃亦有替X手淫，X在沙發上射精。黃曾與X的肛交一次，有用潤滑劑但無用安全套，被告在X離開前有給X港幣300元。

第二次見面肛交後給一百及請飲汽水

4日後，被告再在其住所內，捉著X下體插入自己肛門兩至三次，全部均沒有使用安全套，又要X為他口交，黃最後在X口中射精。被告有支付X約100元，黃送X往坐巴士途中請X飲一罐可樂。

被告妻准控罪存檔不作起訴

同案另有一名女被告易良蘭（55歲，保安員），她是黃的妻子，原面對的兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，早前全數獲存檔法庭，當庭釋放。

案件編號：DCCC760/2022