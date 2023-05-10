中年漢要少女當其契女後強行性交　官斥不折不扣的性罪犯　囚45月

中年無業男迫15歲少女與男友分手，及成為他的契女，期間涉多次要少女與他性交，有次更強行脫下少女褲子交歡，之後向少女發出「自願做愛證明書」。少女後來提出分手，遭無業男箍頸及扯頭髮對待。無業男經審訊後被裁定非法性交及襲擊罪成，法官郭啟安判刑時，斥被告利用事主年少無知，將其視為洩欲工具，又指被告過往已有兩項非法性交案底，現又再重犯屬「冥頑不靈」，直斥他是一個「不折不扣的性罪犯」，判被告入獄45個月。



女事主案發時15歲

被告曾國成（40歲）被控一項與未滿16歲少女發生性行為，及一項普通襲擊罪，指他於2021年9月某日，在天水圍天悅邨悅華樓某單位，與年齡在16歲以下的女童X（15歲）非法性交；及於同月8日，在上述單位及悅華樓24樓電梯大堂襲擊X。

被告曾國成過往曾有非法性鈫案底，他之後曾離港7年，回港不足一年又犯案，被官斥冥頑不靈。

官斥被告非善類

郭官判刑時指，雖然X承認與被告曾為情侶關係，但兩人年紀相距達20年，且X當時是在被告威脅下成為其女友。更甚者，被告在期間亦有其他女朋友，可見他根本未有珍惜與X的關係。郭官另斥被告「非善類」，曾在X提出分手後掌摑她等，可見他只是利用X年少無知，非真心視X為女伴，甚至當X是一個洩欲工具。

女童表明不情願仍霸王硬上弓

郭官續指，雖然兩人在首項控罪發生時未分手，但女童明顯心裏並不想與他在一起。案發時，即使女童明確表示不想發生性交，被告卻仍「霸王硬上弓」，行為「專橫跋扈」。郭官又指，兩人雖曾為情侶，但關係不對等，斥被告「以大欺小」、「恃勢凌人」，不顧X意願，只為滿足一己私慾。郭官強調，被告被捕時的罪名為強姦，如今卻非以強姦被控，他已應該「額手稱慶」。

沒使用暴力令X不適

就被告的普通襲擊罪，郭官考慮到被告的暴力程度非輕，X身心無嚴重受傷，判他入獄6個月；至於非法性交罪，郭官指事件只發生了一次，且為時不久，X雖不情願但無激烈反抗，被告因而沒有使用暴力令X不適，故以36個月為量刑起點。

回港不足一年又犯非法性交

另外，郭官考慮到被告多年前有非法性交案底，服刑完畢後不久就離港7年，回港僅一年多便干犯本案，由此可見被告「冥頑不靈」，斥其是一個「不折不扣的性罪犯」，加刑6個月，與普通襲擊罪中的3個月份期執行，即總刑期為45個月。

曾多次要X性交

案情指事主X於2020年11月透過男友介紹認識被告，並稱呼他做「契爺」。後來被告迫X與男友分手，被告與X同年12月成為情侶，之後曾多次性交，最後一次性交在2021年9月，她又透露被告常沒有使用安全套，但會買避孕丸給她。X的家人因為未能與X聯絡，同年9月尾報警，X被尋回後與社工會面揭發本案。

案件編號：DCCC 210/2022