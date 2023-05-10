表哥涉30年前性侵表妹　脫強姦罪但認非禮　母留蝦餃表妹心生妒忌

14歲表哥不滿飲茶時母親把蝦餃留給兩名表妹，心生妒忌，在大人不在家時，欺負兩名表妹。事隔30年，表妹講出事件，稱當年只得7歲的她曾遭表哥強姦，又指表哥用筆插入她下體等。已是中年人的表哥否認強姦，但認有用電芯碰表妹下體，案件早前在高等法院審訊，陪審團今(10日)一致裁定表哥強姦等3罪不成立。但表哥已承認8項非禮及襲擊兩名表妹罪名。他並撰求情信稱，傷害兩表妹是他一生最後悔的事，強調當時不懂性為何物，欺負表妹也非出於淫慾。法官感嘆本案令人唏噓，先為被告索取感化和社會服務令報告，押後至6月12日判刑。



強姦X等罪全部不成立

被告CFL（現47歲，案發時14歲），被控於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮當時10歲的Y、強姦及襲擊7歲的X。控方在審訊期間，新增一項非禮罪，作為強姦罪的交替控罪。被告承認此罪，3男4女的陪審團今裁定，涉及Y的非禮罪、涉及X強姦和襲擊罪，一致裁定不成立；強姦罪的交替控罪企圖強姦罪亦一致裁定不成立。

現年47歲的被告CFL，在高等法院經審訊後，被裁定30年前強姦7歲表妹的罪名不成立。

仍需就8罪受懲

被告審訊前承認了3項非禮和4項普通襲擊罪，另認了控方後來加控的非禮罪，他現需面對合共8罪刑罰，當中包括4次非禮事件，全部事主均為X；襲擊事件則指他分別3次和1次襲擊X和Y。

求情信向兩表妹等人誠心道歉

辯方求情時讀出被告長達7頁的求情信，他先向兩名表妹X、Y和其家人誠心道歉，希望這個遲了30多年的道歉，可讓他們好過一點。他續指，年幼時期待兩名表妹到自己家暫住，甚至尾聲時會求母親，讓兩表妹多留幾年。

不滿母把最後一隻蝦餃留給表妹

惟案發該年，被告胞姐帶他和兩表妹到快餐店吃下午茶，被告之前一直無此機會；被告母親又帶他和兩表妹到酒樓飲茶，並著表妹吃點心籠內最後一隻蝦餃。被告開始心生妒忌，並由「這錯誤而幼稚的想法」，最終導致本案，亦為兩表妹帶來難以想像的傷害。

當年被父教訓也不知錯

被告信中提到，事件被發現後，他曾遭父親教訓，當時心裏不服，亦不知錯，至長大後懂事，才明白當日做得多錯。他和表妹多年間的接觸都屬表面，沒必要都不來往。他一直心存芥蒂，與他人相處都警剔自己，避免不必要身體接觸，甚至唯一姪女出生至今多年，都只是抱過一次。

不懂性為何物但又好奇

他於2018年收到表妹的短訊，才驚覺她們還未釋懷，更遭對方稱為兒童性侵犯。被告指無從否認做過的事，亦指當時非出於淫慾，當時尚不懂「性」為何物，不明所以但又好奇，才做出這樣卑劣的行為，又形容這是他一生做過最後悔的一件事，十分羞愧。

望兩表妹能放下和釋懷

他被捕後，生活起了變化，加上2019年發生的社會事件，令本身脆弱的情緒更受到前所未有的打擊。被告希望藉這事件真正結束後，兩表妹和受影響的人可真正放下和釋懷。

受疫情影響Y無法回港作供

辯方續指，若事件在33年前報案，案件將在少年法庭處理。被告自5年前被捕至今，亦承受很大的心理壓力，本案原於2021年開審，因疫情影響航班運作，令Y難以返港。辯方望法官判非監禁刑罰，並先索取感化和社會服務令報告。

官形容被告行為好霸王

法官則指，考慮被告案發時14歲，正處發育時期，對性感好奇並不奇怪。被告無故向兩表妹施襲，「蝦到佢地好驚」，形容其行為「好霸王」，又感嘆本案「令到人都好唏噓」，形容是「幾困難」的案件，最終決定索取該兩份報告，期間被告准繼續保釋。

X指被告用墨水筆插其下體

現年40歲的X早前供稱，1990年8月某天黃昏時分，被告帶她到表姊的房，脫掉她的褲子並擘開她雙腿，研究她的私處。又指被告嘗試把陽具插入她的陰部，但她下體位置不夠未成事，之後被告疑拿出一支墨水筆插入她尿道位置轉動，直至其下體變黑才停手。被告並要她勿把事件告知他人。她洗澡時被姊姊Y發現下體「藍藍黑黑」，協助她們洗澡的表姊問發生何事，表姐便找姑姐幫忙。Y當晚聽到姑丈姑姐打罵被告。

被告辯稱中學受欺凌性格變暴戾

被告自辯時透露，他曾任職銷售保安系統工作。案發時因妒忌家人對兩表妹較好，加上他升中後被欺凌，性格變得暴戾，因此會處罰兩表妹。他曾要X倒立，再掀開其內褲，看其下體，又把電芯觸及X的私處，但在X叫痛時已停手。他否認強姦X和非禮Y。

案件編號：HCCC160/2021