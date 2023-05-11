兩蚊搭車濫用｜陳健波促加重對重犯者罰則：最後一步研限乘車次數

「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（俗稱二元優惠計劃）去年有4,042宗懷疑濫用個案，95%涉港鐵，惟港鐵去年僅有2宗提出檢控。立法會議員陳健波今日（11日）在電台節目表示，大部份個案依靠交通營辦商查票時發現，料實際濫用情況被低估實，「你信唔信專線小巴成年得一宗吖？」



他認為，政府應加強抽查，重犯者可加重罰則，另建議政府可用大數據去尋找經常使用長者八達通乘車的市民，再了解原因甚至限制每日或每月的乘車次數，但他稱：「𠵱個限次數係最後把關。」



根據勞工及福利局數字去年共有4,042宗懷疑濫用個案，當中361宗是運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查時發現的懷疑濫用個案，其餘為各公共交通營辦商查票時發現。懷疑濫用個案比起2021年減少六成，而在懷疑濫用個案中，約95%個案涉及港鐵。

立法會議員陳健波認為，相關數字或低估了實際情況，因大部份個案依靠各公共交通營辦商查票時發現，「你信唔信專線小巴成年得一宗吖。」他認為，政府每年僅抽查兩次亦已經發現有300多宗的個案，證明情況嚴重，建議重犯者可加重罰則，「捉到係咪只係罰500蚊就算呢？如果係咁，好耐都捉唔到一次㗎嘛，咁（佢地）未當係成本囉。」

陳健波。（資料圖片/林靄怡攝）

他預計日後全面改用樂悠咭，亦無法改善相關情況，因現時是沒人抽查，「如果佢係知道你唔理，咁市民一定係會濫用，係好自然嘅事。」他建議政府可用大數據去尋找經常使用長者八達通乘車的市民查問原因，「平均市民都係兩、三次，但𠵱個市民有30次，或者5次、6次、7次，咁係咪要進一步了解依樣嘢」，而最後一步可以考慮限制每日或每月的乘車次數。

他解釋，不少在業人士亦能享用計劃，當中部份工種或須不斷乘坐地鐵，他們享用計劃已與政府原意不一致，故認為政府應監管此類行為。他重申，政府應盡快採取行動，否則計劃成本只會愈來愈高，「政府𠵱加都係財赤，都係嚴重，如果加稅大家都唔開心。咁未慳得就慳，所有濫用、欺詐都要制止。」