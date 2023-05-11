兩蚊搭車｜陳健波倡加重「冒用」者罰則　研限制乘車次數防止濫用

「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（俗稱二元優惠計劃）去年有4,042宗懷疑濫用（不合資格人士冒用）個案，95%涉港鐵，惟港鐵去年僅有2宗提出檢控。立法會議員陳健波今日（11日）在電台節目表示，大部份懷疑濫用個案只依靠交通營辦商查票時發現，料實際情況被低估，「你信唔信專線小巴成年得一宗吖？」



對於「冒用」個案，陳健波認為當局應加強抽查，重犯者可加重罰則，另建議政府可用大數據去尋找經常使用長者八達通乘車的市民，了解是否有濫用情況：「平均都係兩、三次，但𠵱個市民有30次，或者5次、6次、7次，係咪要進一步了解？」他認為最後一步，可考慮限制每日或每月乘車次數，「𠵱個限次數係最後把關。」



對於有關建議或會「殺錯良民」及影響合資格人士出行，陳健波接受查詢時指，所有政策都要平衡利弊，如不想影響正常使用者，可採取更彈性措施，如限制每月乘車次數150次而非限制每日乘車次數5次，如超出限額則自行承擔相關車費。



根據勞工及福利局數字去年共有4,042宗懷疑濫用個案，當中361宗是運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查時發現的懷疑濫用個案，其餘為各公共交通營辦商查票時發現。懷疑濫用個案比起2021年減少六成，而在懷疑濫用個案中，約95%個案涉及港鐵。

陳健波稱政府數字或低估實際情況

立法會議員陳健波認為，相關數字或低估實際情況，因大部份個案依靠各公共交通營辦商查票時發現，「你信唔信專線小巴成年得一宗吖。」他認為，政府每年僅抽查兩次亦已經發現有300多宗的個案，證明情況嚴重，建議重犯者可加重罰則，「捉到係咪只係罰500蚊就算呢？如果係咁，好耐都捉唔到一次㗎嘛，咁（佢地）未當係成本囉。」

陳健波。（資料圖片/林靄怡攝）

倡研限乘車次數防濫用 陳健波：每日用30次係咪要了解？

他預計日後全面改用樂悠咭，亦無法改善相關情況，因沒人抽查，「如果佢係知道你唔理，咁市民一定係會濫用，係好自然嘅事。」除抽查外，陳健波建議政府可用大數據去尋找經常使用長者八達通乘車的市民查問原因，「平均市民都係兩、三次（每日），但𠵱個市民有30次，或者5次、6次、7次，咁係咪要進一步了解依樣嘢」，而最後一步可以考慮限制每日或每月的乘車次數。

建議或「殺錯良民」 陳健波：所有政策都要平衡利弊

他解釋，不少在業人士亦能享用計劃，當中部份工種或須不斷乘坐地鐵，他們享用計劃已與政府原意不一致，故認為政府應監管此類行為。對於建議或會「殺錯良民」，陳健波其後回覆查詢時解釋，所有政策都要平衡利弊，如不想影響正常使用者，可以採取更彈性的措施，如限制每月的乘車次數150次而非限制每日乘車次數5次，如超出限額則自行承擔相關車費。

陳健波強調建議非欲限制長者外出 惟需打擊濫用及欺詐

他重申，建議非想限制長者外出，而是政策現時每年耗支近百億，對香港經濟造成沉重負責，故政府有需要應盡快採取行動打擊濫用，否則成本只會愈來愈高，「政府𠵱加都係財赤，都係嚴重，如果加稅大家都唔開心。咁未慳得就慳，所有濫用、欺詐都要制止。」