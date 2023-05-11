內地港澳團隊旅遊簽證可全國申辦　香港業界料暑假大批家庭客來港

國家移民管理局今（11日）公布，將於5月15日恢復「內地居民赴港澳團隊旅遊簽注」。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，疫情時內地限制居民出境外遊，大部分要透過報團來港的內地人，須返回戶籍地申請旅遊簽證，對出外旅遊造成不便，成為來港的阻力。他指，當局恢復原有簽證安排後，令內地人可在任何城市申請簽證，即隨時可報團來港旅遊，預料本港暑假將會迎來大批家庭旅客。



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國家移民管理局今日發出公告指，為進一步便利出入境人員往來，自5月15日起，全面恢復實「內地居民赴港澳團隊旅遊簽注」，即內地居民可向當地任何一間公安機關出入境管理機構，申請赴港澳團隊旅遊簽注，申辦手續與戶籍地一致。

新安排下內地居民可隨時申請簽證報團赴港

崔定邦表示，內地與香港恢復通關已近半年，但部份內地居民並不可自由來港，若其戶籍地屬於非開放自由行的城市，需要返回原住地申請上述簽證，才可報團來港旅遊。惟不少內地人離鄉別井到大城市工作，難以返回戶籍地申請簽證，減少他們來港的意欲。

翻查資料，全中國僅得49個城市開放自由行來港，即需要透過旅行團來港的內地居民佔多數。不過今日公布的新簽證調整，容許內地居民可在全國任何城市的公安機關辦理手續，即他們不再需要抽出時間及金錢返回戶籍地，只為辦理簽證申請。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

該簽證安排在疫情前已存在︰睇得到內地係支持香港

崔定邦表示，有關簽證安排在疫情前已存在，現時只是恢復原有安排，內地居民可隨時申辦簽證報團來港，對業界而言是好消息，預期暑假將會迎來大批家庭旅客，「睇得到內地係支持香港。」但他亦指，目前本港旅遊業包括人手及運力等，最快2024年才可恢復。

崔定邦對未來旅遊業發展持樂觀態度，指五一黃金周期間，本港共接待逾9,000個內地團，旅監局卻沒有接獲一宗投訴，形容旅行代理商的表現脫胎換骨。他認為，旅行社、導遊和領隊違規刑事化，確實對業界有阻嚇作用，相信隨著業界熟習法例，將減少依賴購物獲得收入，朝向高質量發展。