尊子漫畫｜鄧炳強指停刊負責任　讉責記協稱政府不尊重言論自由

《明報》今日（11日）公布，「尊子漫畫」將於本月14日起停刊。保安局局長鄧炳強今日（11日）表示，如編輯認為有人利用其平台，以不實或誤導性指控抹黑政府，甚至煽動市民對政府的不滿，不讓對方再使用該平台是負責任的做法。



鄧炳強又譴責記協的聲明，指政府不尊重言論自由，他強調政府樂意接受批評，惟必須建基於事實，「如果有人以為有特殊身份，以為可以控制或霸佔一些媒體、平台，就可以肆意地用一些並非事實的誤導性指控來抹黑政府、煽動市民對政府的不滿，我們政府必須發聲、必須澄清、必須譴責，還市民一個知情權。」



5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。

鄧炳強稱政府面對有人用不實指控抹黑 必要澄清及指責

鄧炳強傍晚出席活動後見傳媒，指香港市民根據基本法、人權法及國安法均可享言論自由及新聞自由，但如編輯認為有人利用其平台，以不實或誤導性指控抹黑政府甚至煽動市民對政府不滿，編輯不再讓他使用該平台是負責任做法，而政府面對有人用不實指控，以非事實的事情抹黑時必然要作出澄清並作出指責。

鄧炳強又對記協聲明指政府不尊重言論自由作出嚴厲譴責，他強調政府樂意接受批評，惟必須建基於事實，不可以並非事實或誤導性指控而作出煽動市民抹黑政府事情。他又指如有人認為控制媒體或平台後可以非事實的指控抹黑政府，並煽動市民對政府的不滿，政府必定會作出譴責及澄清，將知情權歸還於市民。