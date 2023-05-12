粉嶺高球場｜環評獲批惟須保育林地　劉國勳料建屋量減：唔湯唔水

環保署周四（11日）有條件批准粉嶺高球場用地局部發展的環評報告，條件包括需要盡量保留林地。民建聯立法會新界北議員劉國勳今日（12日）表示，現時粉嶺高球場發展計劃「有啲唔湯唔水」，因按環評報告提出的條件公屋數量必會相應減少，加上建屋後會對北部都會區整全計劃有所影響，望政府重新審視及考慮計劃。



▼2022.10.14直擊將收回建公營房屋的粉嶺高爾夫球場舊場▼



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環保署有條件批准土拓署提交的粉嶺高球場環評申請，但因應環諮會提出要保育發展範圍內近0.4公頃林地等，要求土拓署仍須向署長提交文件以供審批，包括檢視及修改擬建房屋發展的詳細布局設計，以盡量保育分區一內近0.4公頃的林地等。

劉國勳倡須顧及北部都會區整全發展

劉國勳今在港台節目表示，現時在高球場的發展計劃「有啲唔湯唔水」，因按環評提出的條件，包括0.4公頃的林地及盡量減少擬建房屋發展對樹木保育、景觀及視覺的影響，公屋數量必會相應減少，「本身喺9公頃集中起萬二嘅（公屋）單位，本身已經係好高、好擁迫，所以有一定難度（去維持原計劃的公屋量）」，加上建屋後會對北部都會區整全的計劃有所影響，望政府重新審視及考慮計劃。

他預期，因應土拓署檢視及修改擬建房屋發展的詳細布局設計，整個落成計劃會較原定遲至少半年，並擔心高球場起公屋後會與北部都會區的計劃不匹配，因北部都會區除解決住屋問題外，亦要多緣化及有亮點發展群，而高球場正正是已有百年歷史的國際比賽場地，若拿去建屋或失去亮點，重申政府應審視每塊土地的使用用途。

他續指，若在高球場附近土地建屋，現時沒有方案去解決交通問題，包括粉錦公路擴闊等，故若決定建屋應要認真考慮其交通配套可如何改善。

▼粉嶺高爾夫球場▼



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環諮會前委員劉智鵬：收回的土地可作康體發展

環諮會前委員、選委界別立法會議員劉智鵬在同一節目則表示，社會環境已改變，在輪候公屋數字下降、人口減少及簡約公屋上馬等情況下，房屋需求量已減少，質疑為何仍要在高球場建屋。

他亦指，要在9公頃建12,000萬伙公營房屋單位，本來難度已甚高，如「用同一把尺」，即以往在市區建築相同密度及高度的公屋，根本不用去到要改建高球場建屋，「唔好話12000個，50000個單位也可以有」。他認為，旅遊業對香港很重要，而高球場本屬康樂用地，文化、旅遊及體育是連連相扣，如高球場舉辨體育盛事可以吸引到不少人來港。

環諮會前委員、選委界別立法會議員劉智鵬。（馬煒傑攝）

他建議，政府重新考量是否改建高球場作公屋用途，反建議政府可改為讓康文署用作康體發展，以增加市民做用高球場，而在要舉辨體育盛事時亦可直接會給高球會，不用額外再找土地支援。

高球總會指收回粉嶺高球場用地與體育政策發展背道而馳

香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊重申，收回高球場作公屋用途與現時體育政策「普及化、精英化、盛事化」背道而馳，強調現時香港高球訓練已進入收成期，運動員如陳芷澄及許龍一均取得不錯成績，收回土地會影響運動員發展。

對於政府表示如香港哥爾夫球會未來在舉辦大型賽事期間需要臨時額外土地以作支援，部門樂意提供適切協助。賴以尊表示此幫助不大，亦提到早前已與內地討論有關2025年全運會高球比賽安排，雙方均屬意有關球場較少受天雨影響，而粉嶺高球場在這方面表現相對理想，擔心收回土地後會對全運會賽事場地供應有所影響，「如果佢喺入面已做緊工程，我唔知道佢可以比咩額外嘅支援。」