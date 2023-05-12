銀行經理涉非禮女下屬　事主稱常被摸肚及腿　被告是紅人不敢告發

銀行經理被指在辦工室內多次非禮及拍打一名女下屬，他否認指控，案件今(12日)在東區法院開審。女事主稱，她入職不久，被告便邀她散步，她初時不以為意，後來開始推卻，被告便摸及捽其肚皮說：「唔出去行會肥喎。」除此以外，被告又常借故摸她肚或大腿，有次她反問被告是否好好摸，被告說：「好冧、好彈。」女事主稱她被摸感不悅，但被告是老闆的「大紅人」，且花紅都關他的事，故一直沒有告知部門主管。



被告楊文鎧（32歲，銀行經理），被控5項非禮及2項普通襲擊罪。控罪指，被告於2020年12月7日、2021年1月某日、2021年2月5日、2月8日及3月22日，在中環會德豐大廈，5度非禮女子X；並於於2020年9月某日及2021年2月8日，兩度襲擊X。

被告楊文鎧否認5項強姦及2項普通襲擊罪，案件在東區法院開審。

初入職已常被叫陪散步

事主X供稱，被告在案發時是她的直屬上司，工作上有很多交集，兩人在辦公室的位置相距一米左右。她進入公司初期，被告經常在午飯後叫她一起去散步。X以為此事很平常，最初沒有拒絕。

拒絕散步被捽肚皮

直到2020年9月尾，X拒絕被告散步邀請。被告即用手摸及「捽」了她的肚幾下說：「唔出去行會肥架喎。」X稱當時感到不舒服，心想：「我肥咗關你咩事？」因怕得罪被告而未有再作出回應。X又指被告是老闆「大紅人」，怕投訴反被解僱，並解釋指：「我花紅就係靠佢㗎啦！」

阻去借機路借機摸X大腿說好彈

X續指，2020年12月7日，被告坐在辦公室靠向她的位置，阻礙了她唯一離開的道路。被告隨即將手放在她的大腿上，又摸或「揼 」她的大腿。X見狀問被告：「好好摸啊？」被告形容X的腿「好冧、好彈」，並繼續將手放在X的大腿側。X稱感到「好核突」，並用手機偷偷拍下被告行為。

與同事聊天時遭被告打臀

及至2021年1月尾，X與其他同事圍在一起聊天時，被告突然在後面拍了她臀部一下。X形容被告的力度頗大，使她：「死左好多細胞。」X指被告當時：「好開心咁。」令她「有啲嬲」、「好想打佢」。

拿滑鼠時手壓向X胸部

翌月5日，X跪在椅子上工作時，被告突然打X的臀部，並稱：「你坐番好啲啦。」X稱感到痛楚，考慮到被告曾指他表弟是黑社會，她工作上的分紅又與被告有關，故不敢告發被告；數日後，當被告在X身邊教導她時，被告拿滑鼠時將手壓向X的胸部。

控方另又問及之後發生的兩件事，惟X表示未能確實記起當日發生何事，但應該與上述遭摸肚或摸大腿事件類似。

案件編號：ESCC2459/2022