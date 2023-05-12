警調整入職要求　本月首12日投考數超出整個4月　錄849人多近兩成

警方本月5日起調整入職要求，讓更多有志之士投考警隊。根據警方最新數字，本月首12日共有849人投考警隊，多於整個 4月的721人，上升17.8%。警方表示，會與時並進，不時檢視招募政策，保持在人力資源市場的競爭力。



警隊將於5月5日調整入職要求。（警方提供圖片）

由5月5日起，警隊取消投考人士的身高體重限制、容許佩戴眼鏡考視力測試、及新設「警員中/英文筆試」，等同香港中學文憑試語文科二級成績。

根據警方最新投考數字，5月1日至12日，投考見習督察有237人，比4月的219人上升8.2%；投考警員有612人，較4月502人增加21.9%。

▼5月5日 警方降調入職要求首日有人報名▼



警方表示，警隊一向採取積極主動的招募策略，吸引質素卓越及具備作為警務人員所需才能的人士投考。警隊會與時並進，不時檢視招募政策，保持在人力資源市場的競爭力。

警隊早前接受訪問時強調，調整投考要求並不代表降低取錄標準，近日有年約40歲身高161厘米的運輸司機可以投考，實踐小時候的抱負；亦有持大學學位的少數族裔人士，本來因未符合中文成績要求，新安排下可以投考。

▼5月2日 警方宣布調整三項入職要求▼

