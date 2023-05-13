許樹昌稱新冠未到頂峰　變種XBB病毒令疫苗防感染功效打折扣

新冠疫情與流感夾擊，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，參考衞生署流感速遞數據，本港流感高峰期已經過去，惟新冠污水監測、核酸數字等有上升趨勢，顯示疫情升溫，且仍未到頂峰，料本港暫時不會太快隨世衞調低新冠疫情的緊急狀態。



他指新冠感染增加主要因新變種病毒、Omicron分支XBB流行所致，令疫苗的防感染功效大打折扣，但防重症依然有效，呼籲超過50歲或有長期病患等高風險市民，若打疫苗超過6個月，應接種打強劑。



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許樹昌今（13日）在電台節目表示，近期核酸情況、污水監測等數據均有上升趨勢，本星期入院率也有增加，入院者平均約73歲，有78%均屬65歲以上，大部份未打針，預示新冠疫情正在升溫。

他認為疫情升溫主要因新變種病毒、Omicron分支XBB流行所致，刺突蛋白突變較多，免疫逃逸能力較強，令過去接種的一價二價疫苗防感染效力降低，「打第二、二代疫苗嘅配對都唔理想。」

不過，他指疫苗T細胞情況仍然理想，防重症效力依然存在，防重症的免疫屏障也仍然有效。他指由於疫苗接種6個月後抗體有所下降，建議50歲以上、患長期病、孕婦或醫護人員等高危組別人士，打針6個月後可接種補充劑，並稱現時已不會數每人要打幾針。

我哋現時都唔數，Omicron變化咁大，對防感染折扣好犀利，尤其係XBB，高危個啲好易再中，可能會有重症。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌

許樹昌建議應在接種疫苗的6個月後補打加強劑。（資料圖片）

分享自身感染經歷指新冠比流感嚴重：咳足兩星期又好攰

許樹昌更分享其上月染疫經驗，指上月6日、7日無戴口罩到海洋公園，10日已陽性，雖然4個月前曾接種二代疫苗，但仍然「中招」。他稱陽性後已即時吃口服藥，轉陰後已回到工作崗位，惟之後又復陽。他形容感染新冠比流感嚴重，「我咳足兩個星期、鼻水倒流、微燒，又好攰。」

他稱身邊不少過往未疫染的人今波也中招，相信未染疫的市民若除口罩或感染風險更高。他指有研究正分析服用口服藥的復陽狀況，發現服過口服藥再復陽的抗體最高，認為不需太擔心復陽，但復陽時應立即休息，因仍有較小機會傳染他人。

流感從高峰回落 0至5歲幼童入院率較高

至於流感方面，他稱根據最新流感速遞，今波流感疫情4月初爆發，到月尾已到頂峰，本月初開始回落，料再過一星期會有零星個案，公立醫院病房爆滿，內科病房入住率高達110至120%，0至5歲幼童入院率較高，流感高峰首五星期已有4名兒童嚴重、3名兒童死亡。他指八、九成市民均選擇公營醫療，建議政府應改善發展基層醫療，亦應加開假日門診等。