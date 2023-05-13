社區大廳｜擬於深水埗觀塘等劏房集中區開設　孫玉菡冀今年內推出

政府計劃透過「社區客廳」（社區大廳）為劏房戶提供額外生活空間及人際網絡，並擬於油尖旺、深水埗、九龍城等劏房戶較集中地區試行。勞工及福利局局長孫玉菡今日（13日）透露，扶貧委員會正研究有關概念，為劏房戶提供聚腳點，例如兒童可在社區大廳做功課與用膳，減少留在不適切居所時間，至於具體地點暫未有細節。



勞工及福利局局長孫玉菡5月13日透露，扶貧委員會正研究「社區客廳」（社區大廳）概念，為劏房戶提供聚腳點。（資料圖片）

孫玉菡今日在商台節目表示，希望今年內有數個地方推行社區大廳項目，當中應以就近劏房戶為原則，而現時劏房較集中在深水埗、觀塘和油尖旺區。 他又希望社區大廳發揮鄰里互助精神，讓劏房戶有共同空間相處，項目應盡量不收費，政府會邀請商界和民間合作推展，交由非政府機構營運。

「社區客廳」（社區大廳）為劏房戶提供聚腳點，減少留在不適切居所時間，（資料圖片）

根據勞福局在立法會文件介紹，「社區客廳」理念是通過跨界別合作為劏房戶提供額外生活空間及人際網絡，包含三個元素，包括生活空間：提供共享廚房、飯廳、用作做功課及上興趣班的地方、做運動的共用空間等；社會資源：提供來自商界和地區組織的非現金捐贈（例如食物）；健康生活：提供健康講座、基本健康評估及轉介服務等。

文件指，政府建議先在劏房戶較為集中的地區，例如油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣葵青推行試行計劃，邀請商界或法定組織免費或以低廉租金提供營運場所，政府會聘請社福機構推展計劃。