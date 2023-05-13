撤對沖｜孫玉菡：專項儲蓄戶口或增僱主負擔　破欠基金可否替代

政府早前宣布將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排，並正考慮「專項儲蓄戶口」計劃的方向。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當年擬定專項儲蓄戶口計劃時，未確定政府將對僱主提供料330億元的過渡資助，加上近年破欠基金的優化，以及目前處於上升高息期環境，強迫僱主在戶口儲錢成本或較高，故政府正聘顧問檢視專項儲蓄戶口的功能及行政費等，再考慮發展去向。



港府將於2025年5月1日起取消強積金對沖機制，不設追溯期。勞工及福利局長孫玉菡今日（30日）強調政府會依法行事。（歐嘉樂攝）

稱破欠基金改善後 代替不少專項儲蓄戶口功能

政府數年前提出專項儲蓄戶口計劃，強制性要求僱主儲蓄，以應付取消強積金對沖後的遣散費或長期服務金責任。孫玉菡今（13日）在電台節目表示，由於政府提出僱主資助計劃，承諾未來25年，預料撥出330億幫僱主過渡，並針對中小企有清晰的封頂安排、即頭三年的首50萬遣散費或長服金，每個老闆只需向每名員工負責3,000元，其餘由政府負責。

孫玉菡稱，因取消對沖計劃有所更新，包括加入政府對僱主的資助，且破欠基金有所優化，例如現時基金已全包譴散費首10萬元、餘下取一半，覆蓋率高達78%，也不需再找法援申請，只需找律師操辦，相對可代替不少專項儲蓄戶口的功能。

政府宣布將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排。（資料圖片）

他又指，當時提出專項儲蓄戶口時，正處於低息水平，「啲錢儲咪儲住」，但現時是上升高息期，若強制僱主將一筆錢存在戶口中，或會需要更大的成本，「我哋要實事求實請顧問睇清楚，呢項功能仲有冇需要？破欠基金係咪可替代大部份？行政費有幾高？對老闆付出有幾大？」

對於積金易平台滯後8個月，孫玉菡稱取消強積金對沖是法定要求，不需用上積金易平台，局方會做自己的資訊平台供主申請政府資助，稍後會到立法會申撥款項，料撥款加構建平台需要一年半，故落實在2025年5月1日實施。