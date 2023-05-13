撤銷對沖｜僱主儲蓄戶口安排或取消　孫玉菡：研破欠基金可否替代

政府早前宣布將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排，並正檢視「專項儲蓄戶口」計劃的方向。勞工及福利局局長孫玉菡今（13日）表示，當年擬定專項儲蓄戶口計劃時，未確定政府將對僱主提供料330億元的過渡資助，加上近年破欠基金優化，以及目前處於上升高息期環境，強迫僱主在戶口儲錢成本或較高，故政府正檢視顧問就專項儲蓄戶口的功能及行政費等數據，再考慮發展去向。



勞工界消息稱，現屆政府一直有就「專項儲蓄戶口」是否可行進行檢視，估計政府審視顧問數據後，取消有關安排可能性大，憂增破欠基金壓力。



港府將於2025年5月1日起取消強積金對沖機制，不設追溯期。勞工及福利局長孫玉菡今日（30日）強調政府會依法行事。（歐嘉樂攝）

稱破欠基金改善後 代替不少專項儲蓄戶口功能

政府數年前提出專項儲蓄戶口計劃，強制性要求僱主儲蓄，以應付取消強積金對沖後的遣散費或長期服務金責任。孫玉菡今（13日）在電台節目表示，由於政府提出僱主資助計劃，承諾未來25年，預料撥出330億幫僱主過渡，並針對中小企有清晰的封頂安排、即頭三年的首50萬遣散費或長服金，每個老闆只需向每名員工負責3,000元，其餘由政府負責。

孫玉菡稱，因取消對沖計劃有所更新，包括加入政府對僱主的資助，且破欠基金有所優化，例如現時基金已全包譴散費首10萬元、餘下取一半，覆蓋率高達78%，也不需再找法援申請，只需找律師操辦，相對可代替不少專項儲蓄戶口的功能。

政府宣布將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排。（資料圖片）

計劃由上屆政府提出 孫玉菡：現處高息期環境有別

他又指，當時提出專項儲蓄戶口時，正處於低息水平，「啲錢儲咪儲住」，但現時是上升高息期，若強制僱主將一筆錢存在戶口中，或會需要更大的成本，「我哋要實事求實請顧問睇清楚，呢項功能仲有冇需要？破欠基金係咪可替代大部份？行政費有幾高？對老闆付出有幾大？」

對於積金易平台滯後8個月，孫玉菡稱取消強積金對沖是法定要求，不需用上積金易平台，局方會做自己的資訊平台供主申請政府資助，稍後會到立法會申撥款項，料撥款加構建平台需要一年半，故落實在2025年5月1日實施。

計劃原意要求僱主先儲蓄應付取消對沖後的遣散費開支

計劃中的「專項儲蓄戶口」是一個協助僱主預先儲蓄以應付取消對沖後的遣散費及長期服務金支出，僱主須開設歸屬其名下的「專項儲蓄戶口」，並向其「專項儲蓄戶口」作出金額相等於僱員每月有關入息1%的供款。僱主可在「專項儲蓄戶口」存款達所有僱員年度有關入息的 15%時，停止向其「專項儲蓄戶口」供款。

勞工界料取消「儲蓄戶口」機會大 憂增破欠基金財政壓力

勞工界消息稱，現屆政府一直有就「專項儲蓄戶口」是否可行進行檢視，估計政府審視顧問數據後，取消有關安排可能性大，雖然破欠基金每年盈餘有增長，最新盈餘約68億元，但擔心企業缺乏儲蓄而清盤個案增加，即使取消儲蓄戶口安排，僱主仍要支付遣散費及長服金，無損打工仔權益，但會增加破欠基金財政壓力。