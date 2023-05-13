李家超稱公共衞生安全是國家安全之一　本財政年度醫療撥款900億

特首李家超今日（13日）在港大醫學院內科學系成立100周年慶祝活動致辭時指，公共衞生安全是國家安全的主要領域之一，港府十分著重提高醫療服務以保障市民健康，他又感激醫療專業為更好的香港付出。



李家超稱醫療範疇撥款較上一個財政年度增6%

李家超致辭時指，公共衞生安全是國家安全的其中一個主要部分，港府在今個財政年度在醫療範疇撥款900億元，在扣除去年為新冠而增撥的成本後，較去年相比6%增長，以提高臨床服務，增加醫院病床、支援藥物送遞及遙距診症等。

他亦多次提到港大醫學院內科學系成立100周年慶祝活動開幕時，播出的《內有乾坤》音樂短片及歌曲，指聽完後十分感動，感激醫療專業的為了更好的香港付出。

盧寵茂：新冠疫情突顯人口老化帶來的醫療人手嚴峻挑戰

醫衞局局長盧寵茂致辭時指，人口老化為本港醫療人手方面帶來嚴峻挑戰，而過去三年的新冠疫情亦突顯了相關的問題，政府一直有就此方面落墨，除吸引非本地醫生來港外，亦增加本地醫科生的學額至590人及撥款改善醫學院的教育設施。

特首李家超在開幕致辭時指，公共衛生安全是國家安全的其中一個主要部分。（廖雁雄攝）

港大醫學院英國招聘醫療及科研人員 內科學系收到2人應徵欲加入團隊

對於醫療人手短缺，港大醫學院內科學系系主任謝鴻發表示，新冠期間可以見到內科人手最為短缺，「因為內科係最辛苦，變相好多醫科生畢咗業都唔想做內科」，但期望疫情過後可以紓緩到人手不足的壓力。他又指，醫學院早前前往英國招聘醫療及科研人員，現時至少收到有2人應徵想加入內科學系團隊，並相信會陸續收到不同醫療人才的履歷。

港大醫學院內科學系100周年 孔繁毅等開金口錄製歌曲

至於港大醫學院內科學系為100周年製作的歌曲《內有乾坤》，當中有多名教授「開金口」，包括港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅、港大醫學院內科學系副系主任鄧智偉及袁孟峰等。