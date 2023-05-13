長洲堂錦江小學轉開私小「續命」　新手校長未言棄誓證村校優勢

陷入「殺校」邊緣的中華基督教會長洲堂錦江小學，日前接獲教育局正式通知，新學年獲批營辦私立小一班，得以暫時「續命」。校長黃永康上任僅一年多，即要為守護學校奔波，直言初時感到不知所措，幸獲街坊及辦學團體支持，成功跨越第一個難關。小島村校規模細，面對收生寒冬，市區學校競爭，他未言放棄，相信「家庭式」經營，容易實踐教育理念，將課程融入戲劇元素，令學生學習受惠，「期望長洲嘅學校甚至乎比市區嘅好。」



中華基督教會長洲堂錦江小學黃永康表示，細校較易實踐教育理念，學生能夠直接受惠。（鄧宇詩攝）

屬「新手校長」黃永康，到任錦江小學一年多後，即迎來重大挑戰。他於上月底接獲教育局通知，兩輪收生僅有15人，距離開班門檻不足1人，不獲准新學年開辦小一班。他直言，收信一刻感到驚訝和不知所措，冷靜過後就積極應戰，與辦學團體急商對策，最終選擇新學年小一班轉為私營，令學校暫時得以開班「續命」。

爭取下年度參與小一派位 期望收生達標回歸津校

黃永康指，其他發展方案相對不可行，例如難以與其它學校合併，因各校文化、宗教和理念各有不同，目前轉辦私立小一班「係最負責任，最有承擔嘅」，對已報讀的家長有所交代。他說，正爭取下年度參與「小一派位」，希望屆時收生達標，可以重新取得政府資助。

這一個多月以來，黃永康為「救校」奔波，他感恩街坊及辦學團體的支持，校內家長們的肯定，令他堅定信心。他笑言：「好多做咗幾廿年校長，都未必會遇到呢啲事情（殺校），我第二年就俾我遇到，我都係幸運嘅一個。」收生只差一人，就跌入「殺校」邊緣，他認為，每個機制有既定運作原則，「機制就係機制」，不認同有不公平的地方，未來只能夠努力應對。

演藝學院畢業 致力普及戲劇教育

小島村校規模細，面對收生寒冬，市區學校競爭，他未言放棄，「與其擔心，不如積極咁去面對。」黃永康投身教育界約20年，香港演藝學院畢業，並修讀通識教育文憑，曾於不同學校任教，致力普及戲劇教育，藉此加強學生溝通、表達能力和自信心。錦江小學一級一班，他認為，細校規模更易實踐教育理念，將戲劇元素融入課程，成為學校獨特的優勢。此外，學校去年開辦「入社區課程」，讓學生透過義工服務，學習幫助社區有需要的人，同時不斷發展STEAM 教育。

黃永康指，學校學生除了來自長洲，亦來自其他離島，未來將向外推廣學校優勢，吸引更多其他地區學生報讀，「期望長洲的學校甚至乎比市區嘅好，既然今次大家咁關注我哋，俾多啲我哋嘅優點人哋睇。」

▼4月17日 長洲堂錦江小學復活節後復課▼

